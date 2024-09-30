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健康 > 名人健康事

健康網》席琳狄翁罹「僵硬人症候群」 醫：與漸凍人不同

2024/09/30 20:44

罹患罕病「僵硬人症候群」的歌壇天后席琳狄翁，病後首度復出，站上巴黎奧運舞台獻唱，用歌聲展現生命的力量，感動無數觀眾。（美聯社檔案照）

罹患罕病「僵硬人症候群」的歌壇天后席琳狄翁，病後首度復出，站上巴黎奧運舞台獻唱，用歌聲展現生命的力量，感動無數觀眾。（美聯社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歌壇天后席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」，也讓此罕見疾病引起關注，尤其是她復出在奧運上獻唱，更是感動無數觀眾。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，這種少見的中樞神經系統疾病，因自體免疫異常引發全身肌肉僵硬和痙攣，嚴重影響患者的生活品質；以病理機制來說，與漸凍症有所不同。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome, SPS）是一種罕見的中樞神經系統疾病，自體免疫系統異常所致，主要特徵是引起全身肌肉僵硬和痙攣，通常影響軀幹和肢體的肌肉。

患者會經歷肌肉僵硬、痙攣、無法自控的肌肉抽搐，尤其是在軀幹及四肢，會造成站立及行走不穩、容易跌倒的狀況；此外，會對突如其來的聲音、觸摸或情緒壓力非常敏感，容易誘發強烈肌肉痙攣，甚至癲癇發作。

謝炳賢說，雖然這種疾病與「漸凍人症」（ALS）都會影響肌肉運動，但兩者的病理機制不同。僵硬人症候群是肌肉過度收縮引起的僵硬和痙攣，而漸凍人症則是肌肉萎縮，最終導致肌肉無力和功能喪失。目前，僵硬人症候群尚無完全治癒的方法，但可通過藥物治療（如肌肉鬆弛劑、抗癲癇藥物）和免疫療法來控制症狀。

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