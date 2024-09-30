自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

5旬婦頻漏尿出門好擔心 醫師用這招讓她免去煩惱

2024/09/30 14:42

婦人產後骨盆底肌鬆弛，會不自主頻漏尿，經周全益醫師（左）安排尿失禁單一切口手術治癒。（聯新國際醫院提供）

婦人產後骨盆底肌鬆弛，會不自主頻漏尿，經周全益醫師（左）安排尿失禁單一切口手術治癒。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名50歲婦人生育3胎後，逐漸出現跑步、咳嗽都會不自主尿失禁，甚至大笑也會漏尿，必須頻頻上廁所更換護墊，出門在外都得擔心「失禮」，只得求助婦產科醫師，醫師診斷屬於「應力性尿失禁」，為她安排尿失禁單一切口手術，成功解決她的尿失禁問題。

聯新國際醫院婦產科主治醫師周全益今（30）日表示，骨盆底肌就像是彈力網般，支撐著寶寶和羊水重量，加上懷孕後期分泌弛緩素，為誕生做準備，使得骨盆底肌長期拉扯下逐漸鬆弛，導致產後難以恢復，可能因咳嗽、跑步、大笑或提起重物就會漏尿，這類屬於「應力性尿失禁」，輕微者可藉由運動來強化尿道的肌肉。但若尿失禁情形加劇，則需要透過磁波、藥物與手術來進行治療。

周全益說明，造成應力性尿失禁的原因，除了肥胖、憋尿、情緒緊張外，男女成因也大不同。女性較常發生在剛生產完的媽咪身上，由於骨盆底肌肉鬆弛，導致膀胱下垂、肌肉萎縮；而男性朋友漏尿，則有可能是受到攝護腺問題的影響。

周全益提到，應力性尿失禁手術中，傳統手術是從肚子開一傷口，將尿道拉上來，也有使用吊袋方式，將尿道中段吊起，最新的「第三代單一切口尿失禁手術」，是在陰道開1公分傷口，將尿道吊起，對比之前手術須開3個傷口，優點是手術時間短、開刀傷口小、出血少，因此風險更小，住院3至4天即可出院。與傳統手術可健保給付相比，第三代尿失禁手術使用醫材較新式，病患需負擔部分材料費用，包含材料，約4萬元，住院費用則另計。

不過，若是急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁或功能性尿失禁不適合「第三代單一切口尿失禁手術」，例如脊椎、腦神經損傷造成尿失禁等，需經醫師專業評估，才能進行最佳治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中