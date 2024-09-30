5旬婦頻漏尿出門好擔心 醫師用這招讓她免去煩惱

婦人產後骨盆底肌鬆弛，會不自主頻漏尿，經周全益醫師（左）安排尿失禁單一切口手術治癒。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名50歲婦人生育3胎後，逐漸出現跑步、咳嗽都會不自主尿失禁，甚至大笑也會漏尿，必須頻頻上廁所更換護墊，出門在外都得擔心「失禮」，只得求助婦產科醫師，醫師診斷屬於「應力性尿失禁」，為她安排尿失禁單一切口手術，成功解決她的尿失禁問題。

聯新國際醫院婦產科主治醫師周全益今（30）日表示，骨盆底肌就像是彈力網般，支撐著寶寶和羊水重量，加上懷孕後期分泌弛緩素，為誕生做準備，使得骨盆底肌長期拉扯下逐漸鬆弛，導致產後難以恢復，可能因咳嗽、跑步、大笑或提起重物就會漏尿，這類屬於「應力性尿失禁」，輕微者可藉由運動來強化尿道的肌肉。但若尿失禁情形加劇，則需要透過磁波、藥物與手術來進行治療。

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周全益說明，造成應力性尿失禁的原因，除了肥胖、憋尿、情緒緊張外，男女成因也大不同。女性較常發生在剛生產完的媽咪身上，由於骨盆底肌肉鬆弛，導致膀胱下垂、肌肉萎縮；而男性朋友漏尿，則有可能是受到攝護腺問題的影響。

周全益提到，應力性尿失禁手術中，傳統手術是從肚子開一傷口，將尿道拉上來，也有使用吊袋方式，將尿道中段吊起，最新的「第三代單一切口尿失禁手術」，是在陰道開1公分傷口，將尿道吊起，對比之前手術須開3個傷口，優點是手術時間短、開刀傷口小、出血少，因此風險更小，住院3至4天即可出院。與傳統手術可健保給付相比，第三代尿失禁手術使用醫材較新式，病患需負擔部分材料費用，包含材料，約4萬元，住院費用則另計。

不過，若是急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁或功能性尿失禁不適合「第三代單一切口尿失禁手術」，例如脊椎、腦神經損傷造成尿失禁等，需經醫師專業評估，才能進行最佳治療。

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