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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》保養品難敵細紋增生 6營養素吃對抗老食物

2024/09/30 07:30

營養師表示，酪梨、堅果和植物油中富含維生素E。（圖取自freepik）

營養師表示，酪梨、堅果和植物油中富含維生素E。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人發現無論如何擦保養品，細紋依然不斷冒出。針對這個問題，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」表示，單靠外用保養品並不足夠，必須從內外雙管齊下，尤其要吃對食物，才能有效對抗肌膚老化問題。她更強調，6種微量營養素是保持肌膚年輕、彈性的重要要素。

1. 鈣質：來源包括豆乾、小魚乾和莧菜。鈣不僅有助於骨骼健康，對膠原蛋白的維持也至關重要。30歲後，鈣質流失加速，若缺鈣會導致皮膚變得粗糙，因此，補充鈣質對於保持年輕肌膚十分重要。

2. 鎂：黃豆、香蕉和菠菜含有豐富的鎂。鎂有助於皮膚組織再生，還能舒緩壓力，提升睡眠質量，促進皮膚抗老化。

3. 鉀：紅豆水、釋迦和奇異果是鉀的重要來源。鉀能幫助維持肌膚彈性，並促進保濕，對保持皮膚滲透壓的平衡非常重要。

4. 鋅：生蠔、牛肉和小麥胚芽富含鋅，能支持皮脂腺的正常功能，幫助皮膚修復，並且保護皮膚免受紫外線傷害。

5. 銅：銅元素可從龍蝦、腰果和羽衣甘藍中獲得，有助於膠原蛋白的生成，改善皮膚彈性和厚度。

6. 維生素E：酪梨、堅果和植物油中富含維生素E，這種關鍵抗氧化物不僅能提升皮膚光澤，還能增強皮膚的保護屏障。

高敏敏提醒，除了補充營養素，充足的睡眠、規律的運動和防曬也同樣重要。尤其在夏季，強烈的紫外線不僅會加速肌膚老化，還會增加皮膚癌的風險。因此，防曬保護和日常攝取抗老營養素缺一不可。

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