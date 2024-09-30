自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》適量蛋白質增飽足感、促熱量消耗 是減重好幫手！

2024/09/30 06:30

營養師說明，相較於其他營養素，消化蛋白質需更多熱量，因此吃夠蛋白質時，有助於重訓後，肌肉生成、加速新陳代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師說明，相較於其他營養素，消化蛋白質需更多熱量，因此吃夠蛋白質時，有助於重訓後，肌肉生成、加速新陳代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白質是人體不可或缺營養素，但您知道蛋白質能幫助減肥嗎？營養師李婉萍表示，適量蛋白質可刺激腸泌素類荷爾蒙，降低食慾，增加飽足感，抑制食物攝取，達到減肥效果；再加上人體消化蛋白質時，需燃燒更多能量，因此若攝取足夠蛋白質時，有助於重訓後，肌肉生成、加速新陳代謝，促進熱量代謝，達到減重目標。

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發影片分享，高蛋白飲食可防止減肥後的體重反彈，刺激腸泌素類荷爾蒙中的類升糖素胜肽（GLP-1）、膽囊收縮素（CCK）、胜肽酪胺酸-酪胺酸PYY，降低食慾，增加飽足感，抑制食物攝取，達到減肥效果。

蛋白質也能促進熱量消耗，李婉萍說明，吃東西時會攝取到熱量，但同時身體為了消耗這些食物，也會消耗熱量，也就是所謂攝食產熱效應（DIT）。在3大類營養素中，相較於其他營養素，消化蛋白質需燃燒更多能量，並儲存它，因此若攝取足夠蛋白質時，有助於重訓後，肌肉生成、加速新陳代謝，促進熱量代謝。

過量蛋白質 易致肝臟、腎臟代謝負擔

攝取適量蛋白質減重，不造成身體負擔！國健署提醒，蛋白質攝取太多，會增加肝臟代謝負擔。蛋白質代謝時，會產生含氮的廢棄物，增加腎臟排泄負荷；代謝產生的一些酸性物質，會與鈣結合後排出，增加鈣的排泄。另外，若蛋白質攝取來源多來自於肉、蛋類，也會增加飽和脂肪和膽固醇的攝取量，增加罹患心血管性疾病的機率。

國健署說明，107年新版「每日飲食指南」將3大營養素，進行合宜分配比例：蛋白質10-20%、脂質20-30%、醣類50-60%，為適合多數國人的飲食建議，飲食均衡，有助於預防營養素缺乏，降低心臟血管代謝疾病及癌症風險。

理想減肥速度 每週減0.5-1公斤

按照理想減重速度減肥，身體更健康！國健署建議，減重目標設定最好是每週減0.5-1.0公斤，以此速率減重，每月期望能夠減重目標為2-4公斤，2至3個月的理想減重目標為8公斤或減掉初始體重的10%，較不會引起身體負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中