健康網》適量蛋白質增飽足感、促熱量消耗 是減重好幫手！

營養師說明，相較於其他營養素，消化蛋白質需更多熱量，因此吃夠蛋白質時，有助於重訓後，肌肉生成、加速新陳代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白質是人體不可或缺營養素，但您知道蛋白質能幫助減肥嗎？營養師李婉萍表示，適量蛋白質可刺激腸泌素類荷爾蒙，降低食慾，增加飽足感，抑制食物攝取，達到減肥效果；再加上人體消化蛋白質時，需燃燒更多能量，因此若攝取足夠蛋白質時，有助於重訓後，肌肉生成、加速新陳代謝，促進熱量代謝，達到減重目標。

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發影片分享，高蛋白飲食可防止減肥後的體重反彈，刺激腸泌素類荷爾蒙中的類升糖素胜肽（GLP-1）、膽囊收縮素（CCK）、胜肽酪胺酸-酪胺酸PYY，降低食慾，增加飽足感，抑制食物攝取，達到減肥效果。

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蛋白質也能促進熱量消耗，李婉萍說明，吃東西時會攝取到熱量，但同時身體為了消耗這些食物，也會消耗熱量，也就是所謂攝食產熱效應（DIT）。在3大類營養素中，相較於其他營養素，消化蛋白質需燃燒更多能量，並儲存它，因此若攝取足夠蛋白質時，有助於重訓後，肌肉生成、加速新陳代謝，促進熱量代謝。

過量蛋白質 易致肝臟、腎臟代謝負擔

攝取適量蛋白質減重，不造成身體負擔！國健署提醒，蛋白質攝取太多，會增加肝臟代謝負擔。蛋白質代謝時，會產生含氮的廢棄物，增加腎臟排泄負荷；代謝產生的一些酸性物質，會與鈣結合後排出，增加鈣的排泄。另外，若蛋白質攝取來源多來自於肉、蛋類，也會增加飽和脂肪和膽固醇的攝取量，增加罹患心血管性疾病的機率。

國健署說明，107年新版「每日飲食指南」將3大營養素，進行合宜分配比例：蛋白質10-20%、脂質20-30%、醣類50-60%，為適合多數國人的飲食建議，飲食均衡，有助於預防營養素缺乏，降低心臟血管代謝疾病及癌症風險。

理想減肥速度 每週減0.5-1公斤

按照理想減重速度減肥，身體更健康！國健署建議，減重目標設定最好是每週減0.5-1.0公斤，以此速率減重，每月期望能夠減重目標為2-4公斤，2至3個月的理想減重目標為8公斤或減掉初始體重的10%，較不會引起身體負擔。

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