健康網》牙齒敏感原因大公開！ 牙刷太硬、愛喝汽水都中招

牙醫師說明，牙齒敏感是因為暴露牙本質，對於外界刺激，產生短暫、劇烈痠痛；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕好想暢飲冰飲、大口吃冰，但敏感性牙齒突如其來的尖銳疼痛感，害人無法盡情享受？台中台南矯正牙醫師盧滄洲表示，牙本質暴露，導致外界刺激，害牙齒痠痛，可能是牙齒不健康、不當口腔清潔，以及飲食生活引起的，如牙刷刷頭太硬、使用刺激性強的漱口水、愛喝汽水及柑橘類水果等，皆可能導致牙齒敏感不適。

盧滄洲在臉書專頁「您的微笑 盧滄洲矯正醫師 來幫忙」發文分享，牙齒敏感是因為暴露的牙本質，對於外界刺激，產生短暫、劇烈痠痛。這些刺激有物理性刺激，如溫度冷、熱，震動、氣流、摩擦，或是咀嚼硬的東西等；以及酸、鹹、甜等化學性刺激，引起的，可大致歸納出牙齒不健康、不當口腔清潔，以及不佳的飲食與生活，導致牙齒敏感。

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牙齒不健康

牙齦萎縮：原本被牙齦包覆的牙本質，因牙齦萎縮牙根外露，產生敏感的現象。

牙齦炎：牙齦發炎可能因牙周囊袋內的發炎，導致對於口內溫度改變等刺激，產生過度的感受。

裂齒：牙齒上出現深度裂痕，導致口腔內液體滲漏，進而刺激牙本質或牙髓腔，造成敏感。

牙醫師表示，牙刷刷毛過硬及刷牙時過度施力，會造成牙齒外層保護結構磨耗，導致敏感；情境照。（圖取自freepik）

不當口腔清潔

牙菌斑：牙菌斑含有細菌及細菌的食物，若堆積在牙齒表面，未確實清潔口腔，牙菌斑內的酸性環境，容易造成牙齒敏感等問題。

刷毛太硬：過硬的刷毛及過度施力，會造成外層的保護結構磨耗，進而導致敏感。

牙粉：過度使用美白磨砂牙粉，導致牙釉質損耗、牙本質露出，容易引發牙齒敏感。

刷牙用具：牙籤潔牙效果差，不當使用非常容易讓牙齦受傷，建議多練習使用牙線及牙間刷。

漱口水：過度使用刺激性強的漱口水，像是含有酒精類物質，容易讓牙齒敏感。

牙醫師舉例，汽水和運動飲料等酸性食物，容易造成牙齒敏感；圖為情境照。（圖取自freepik）

飲食與生活

酸的食物：像是果汁，柑橘類水果、汽水和運動飲料等酸性食物，容易造成牙齒敏感。

硬的食物：咬冰塊、啃骨頭、嚼檳榔、吃甘蔗等纖維粗的食物，會對牙齒的咬合面造成磨耗，導致牙齒的損壞。

夜間磨牙：夜間磨牙、咬牙易導致牙齒受力過度，不只如此，咬合應力常集中在牙冠、牙根交界處，引發齒質破損，容易敏感也可能蛀牙。

胃酸逆流：胃酸逆流到口腔，常導致後牙外層溶蝕，繼而引發牙齒敏感。

牙齒美白：不當或過度使用牙齒美白的產品，例如美白牙膏、美白藥劑等，可能造成牙齒敏感。

盧滄洲提醒，敏感性牙齒成因有非常多，上述僅為常見狀況，若發現牙齒敏感，卻不知道原因時，建議諮詢專業醫師，為牙齒安排一次完整的健檢！另外，若想改善牙齒敏感問題，建議日常做好戒掉磨牙習慣、輕輕地刷牙，以及避免酸性食物習慣，遠離牙齒痠痛。

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