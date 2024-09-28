健康網》芽勒芽勒！ 農糧署：這3豆能自己孵

農糧署分享，綠豆、黃豆、黑豆能在家自己種成豆芽來加菜；圖為情境照。（圖取自photoAC）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕韓國洗腦歌曲《晚安大小姐》的「芽勒芽勒」，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，不妨自己「孵點豆芽」來摘，可以利用家中廚具，搭配種植小訣竅，將綠豆、黃豆、黑豆孵成豆芽來加菜！

●所需材料：綠豆、黃豆、黑豆、深色布、盤子、濕紗布、蒸籠、鍋子。

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●前置準備：將豆子洗淨，清洗過後，挑掉不良或破損的豆子，剩餘的均勻鋪平後，放入不透光容器，視季節浸泡，夏天3小時，冬天則是6小時，期間換水1-2次，有助提高發芽率。並移置陰涼通風處，種植過程以「透氣但不見光」為原則。

●孵豆：過程中每天噴灑水2-3次，同時倒除下方舊水，約5-7天即可進行採收豆芽加菜。

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