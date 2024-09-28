自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》芽勒芽勒！ 農糧署：這3豆能自己孵

2024/09/28 21:37

農糧署分享，綠豆、黃豆、黑豆能在家自己種成豆芽來加菜；圖為情境照。（圖取自photoAC）

農糧署分享，綠豆、黃豆、黑豆能在家自己種成豆芽來加菜；圖為情境照。（圖取自photoAC）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕韓國洗腦歌曲《晚安大小姐》的「芽勒芽勒」，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，不妨自己「孵點豆芽」來摘，可以利用家中廚具，搭配種植小訣竅，將綠豆、黃豆、黑豆孵成豆芽來加菜！

●所需材料：綠豆、黃豆、黑豆、深色布、盤子、濕紗布、蒸籠、鍋子。

●前置準備：將豆子洗淨，清洗過後，挑掉不良或破損的豆子，剩餘的均勻鋪平後，放入不透光容器，視季節浸泡，夏天3小時，冬天則是6小時，期間換水1-2次，有助提高發芽率。並移置陰涼通風處，種植過程以「透氣但不見光」為原則。

●孵豆：過程中每天噴灑水2-3次，同時倒除下方舊水，約5-7天即可進行採收豆芽加菜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中