護理師長期受偏頭痛之苦 注射｢CGRP單株抗體」大幅改善

奇美醫學中心舉辦偏頭痛病友會，提高大家的認識與關注。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕34歲的王姓女護理師，國中以來就有偏頭痛的困擾，每個月至少發作20天，雖有服藥，仍未見起色，尤其身處於高壓力的職場環境，更是飽受症狀之苦；奇美醫學中心的建議下，接受健保給付的注射｢CGRP單株抗體」治療，已大幅改善。

奇美神經內科主治醫師暨臨床技能中心主任楊浚銘說，偏頭痛是種常見且會造成失能的疾病，全球有超過10%的人口受其困擾，有一定比例。

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楊浚銘提到，這種疾病不僅帶來強烈的頭痛，還可能伴隨噁心、嘔吐、視覺障礙等症狀，嚴重影響日常生活與工作能力。

楊浚銘指出，一般民眾對偏頭痛的了解大多不足，導致病人無法獲得及時有效的治療與支持。

楊浚銘建議，「自己頭痛、自己救」，了解頭痛觸發因素、選擇適合的方式、參與治療計畫，以及確實記錄，保持規律運動、充足睡眠，加上正念減壓。

長年飽受偏頭痛之苦的王姓護理師，輾轉來到楊浚銘的門診，經過評估，有開立一些口服藥物進行治療，但症狀改善有限。

後來，王姓護理師接受CGRP單株抗體注射，目前症狀大幅緩解，根據她的描述，每月頭痛已不到5天。

奇美醫學中心舉辦偏頭痛病友會，提高大家的認識與關注。（奇美醫學中心提供）

奇美神經內科顧問醫師林高章表示，近年的研究發現，CGRP就是抑鈣素基因相關肽（calcitonin gene-related peptide），為偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質。

隨著醫療技術的進步，偏頭痛的治療也逐漸多元化，從一般常見的口服藥物，到後來也納入健保給付每3個月注射1次的肉毒桿菌素，還有健保針對慢性難治型所給付的CGRP單株抗體。

林高章認為，今年衛生福利部也核准最新的口服CGRP受體拮抗劑，對全台約200萬名偏頭痛病人而言，無疑是一大福音，雖然藥價不便宜，但國外的治療經驗，效果良好。

為了提升社會大眾的認識與關注，奇美今天舉辦「偏頭痛病友會」，有專業的健康講座，也介紹最新的醫療新知與治療選項。

現場還邀請病友分享自身經歷，幫助更多人了解相關症狀，提供心理支持，不再孤單面對惱人的偏頭痛。

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