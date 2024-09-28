健康網》中風翁連續5年喘不停 醫放「這根」一次解決大患

7旬中風老翁，因上呼吸道阻塞，連續4、5年每天喘個不停。（圖取自蘇一峰醫師臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕7旬中風老翁，連續4、5年每天時常喘個不停，這次喘到送醫急診，住院中就算給氧氣還是很喘，但是X光沒有明顯的肺炎，血氧也沒有減少，醫師蘇一峰仔細觀察，結果只花了兩分鐘就找到禍首，原來是患者下巴短舌頭後倒阻塞呼吸道，鼻咽喉呼吸管（Nasopharyngeal airway）一放進去，病人馬上就舒服了！

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文指出，阿伯入院時非常喘，很用力呼吸，用力到脖子都凹陷下去了，呼吸聲音也很大聲，但是呼吸的過程中，幾乎沒有胸腔的起伏，因為氣沒有進入胸腔，所以阿伯想要用力呼吸自救，其實很多是無效呼吸。

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醫師放置鼻咽喉呼吸管，解決了老翁多年喘的問題。（圖取自蘇一峰醫師臉書）

蘇一峰表示，當時他站在病床邊觀察了兩分鐘，推測應該是阿伯的下巴短舌頭後倒，導致上呼吸道（咽喉部位）阻塞，所以呼吸出現很大的喘鳴聲。果然放置一根鼻咽喉呼吸管，解決5年的呼吸問題。

旁邊的看護也說：「照顧阿伯5年了，第一次看到阿伯很舒服的平靜呼吸！」

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