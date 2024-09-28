民進黨38週年黨慶 宜縣黨部揪捐血 半天募集破百袋

民進黨宜蘭縣黨部與宜蘭縣信賴台灣之友會聯合舉辦捐血公益活動，不到半天時間已募集超過1百袋（250CC）。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕9月28日是民主進步黨38週年黨慶，民進黨宜蘭縣黨部今天與宜蘭縣信賴台灣之友會聯合舉辦捐血公益活動，一早不到8點，宜蘭捐血站湧現排隊人潮，民眾挽袖捐熱血，不到半天時間已募集超過1百袋（250CC），補足宜蘭每月醫療用血需求。

黨部主委邱嘉進說，主席賴清德時常鼓勵大家挽起衣袖一起捐熱血做愛心，透過黨慶舉辦公益捐血活動，號召民眾創造社會價值，關注捐血重要性；宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳說，健康台灣是總統賴清德持續推動目標，隨著即將進入秋冬時節，全台血庫都有缺血、用血情況，希望發起捐血活動鼓勵民眾熱情參與。

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李姓民眾說，每年都會定期捐血貢獻己力，有助新陳代謝與血液循環，助人也有益身體健康，加上這次捐血一袋（250CC），就可一次獲贈泡湯券、清潔用品、電影票及聯合勸募禮券200元等好禮，大幅提高大家的捐血意願。

台北捐血中心宜蘭捐血站長戴靜宜說，宜蘭縣平均每月用血量4200袋，平日因民眾工作忙碌，捐血站僅募集2、30袋，都要透過假日舉辦捐血活動補足用量，928捐血活動目標募集300袋，目前多是捐500CC民眾，感謝熱情捲袖參與捐血，幫助醫療用血需求。

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