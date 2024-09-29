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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》9種水果營養比一比 平價滋補非「它」莫屬

2024/09/29 06:31

龍眼有幫助抗氧化、消炎維持血管健康的類黃酮、幫助紅血球生成與改善女性缺鐵症狀的鐵質。（資料照）

龍眼有幫助抗氧化、消炎維持血管健康的類黃酮、幫助紅血球生成與改善女性缺鐵症狀的鐵質。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序雖入秋，但氣溫仍居高不下，來盤水果消暑又營養，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」分享9種夏季水果，其中龍眼堪稱平民滋補聖品，富含幫助抗氧化、消炎維持血管健康的類黃酮、幫助紅血球生成與改善女性缺鐵症狀的鐵質，及幫助鐵質吸收率的維生素C。

大目釋迦（左）與玉荷苞荔枝（右）都含有礦物質鉀，有降血壓、消水腫的功效；示意圖。（資料照，健康網合成）

大目釋迦（左）與玉荷苞荔枝（右）都含有礦物質鉀，有降血壓、消水腫的功效；示意圖。（資料照，健康網合成）

釋迦、荔枝含鉀 降消血壓、消水腫

高敏敏指出，大目釋迦與玉荷苞荔枝都含有礦物質鉀，有降血壓、消水腫的功效。大目釋迦的維生素C含量極高，僅次於一顆滿足一日所需C的芭樂，不僅幫助美白淡斑，更是提升保護力的關鍵成分，葉酸則可以維持胎兒健康發育。楊貴妃最愛的水果玉荷苞荔枝，含有有機酸，能調整腸道菌叢、幫助吸收其他營養素，但玉荷包糖分偏高，一次吃5-6顆就好。

香蕉（左，photoAC）與愛文芒果（右，資料照）都含礦物質鎂，可以穩定神經、提升睡眠品質；示意圖。（健康網合成）

香蕉（左，photoAC）與愛文芒果（右，資料照）都含礦物質鎂，可以穩定神經、提升睡眠品質；示意圖。（健康網合成）

香蕉、芒果含鎂 穩定神經提升睡眠品質

高敏敏說，被稱為快樂食物的香蕉與熱帶水果之王的愛文芒果，都含礦物質鎂，可以穩定神經、提升睡眠品質。香蕉還有保護眼睛健康、降低白內障的發生率的葉黃素、製造快樂荷爾蒙血清素、緩解憂鬱情緒的色胺酸。愛文芒果則有能保護皮膚、眼睛健康得維生素A，但要建議喜歡芒果的人，優先選擇吃新鮮芒果，少吃芒果乾。

百香果（左）與紅肉火龍果（右）都有膳食纖維，可促進腸胃蠕動，幫助排便順暢；示意圖。（資料照，健康網合成）

百香果（左）與紅肉火龍果（右）都有膳食纖維，可促進腸胃蠕動，幫助排便順暢；示意圖。（資料照，健康網合成）

百香果、紅肉火龍果 膳食纖維助順暢

高敏敏說，果汁之王百香果與紅肉火龍果都有膳食纖維，可促進腸胃蠕動，幫助排便順暢。酸酸甜甜的百香果，還有幫助抗氧化、對抗自由基，有消炎作用的類黃酮，低GI的特性也可以幫助血糖穩定。紅肉火龍果中的茄紅素，能抗氧化、對抗自由基，幫助抵抗紫外線，也提醒吃紅色火龍果後，尿液、便便會變紫紅色是正常的，不用緊張。

西瓜（左）與哈密瓜（右）清涼又消暑，是夏日補水好選擇；示意圖。（圖取自photoAC，健康網合成）

西瓜（左）與哈密瓜（右）清涼又消暑，是夏日補水好選擇；示意圖。（圖取自photoAC，健康網合成）

西瓜、哈密瓜 補水雙瓜甜又消暑

高敏敏提到，補水神瓜西瓜與瓜中之王哈密瓜，清涼又消暑，是夏日補水好選擇。西瓜所含的瓜氨酸具有調節血壓、減少血管硬化、放鬆血管的功效，茄紅素則能抗氧化、對抗自由基 幫助抵抗紫外線，其中瓜氨酸還可以在體內，轉換成男士們最愛的精胺酸。哈密瓜有β-胡蘿蔔素能保護皮膚、眼睛健康，葉酸可以維持胎兒健康發育。

高敏敏強調，夏天吃不下飯，來點水果真的很消暑又解膩，不過切記攝取量，1份水果約=1個拳頭（或碗8分滿），一天建議攝取2-4份。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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