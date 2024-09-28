健康網》保健品最佳「食」機曝！ 營養師：這3種飯後吃

營養師提醒，在錯的時間吃保健品，輕則吸收率不高，重則可能傷胃。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人普遍都有食用保健品的習慣，但您知道嗎，吃保健品也要看時機喔！營養師李婉萍在臉書專頁發文分享常見6大保健品的食用時機，維他命C、葉黃素、魚油飯後吃；膠原蛋白空腹吃；B群依個人習慣服用；益生菌照廠商指示服用。李婉萍提醒，在錯的時間吃保健品，輕則吸收率不高，重則可能傷胃，千萬要留心。

這3種飯後吃 增加吸收率、避免傷胃

維他命C：又稱為抗壞血酸，是酸性的，所以不建議空腹吃，容易傷胃。衛福部建議每日攝取量：100-2000mg。

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葉黃素：屬於脂溶性營養素，和含有油脂的食物一起吃，能提升人體吸收的利用率。衛福部建議每日攝取量：6-10mg。

魚油：屬於脂溶性營養素，食物中的脂肪會提高人體吸收度。FDA建議每日攝取量：不超過2000mg。

這2款依個人需求、廠商建議時段服用

B群：屬於水溶性營養素，一般使用時機無限制，可以針對個人需求服用。想要提神建議早上服用（B1）；想要改善睡眠建議睡前服用（B6）。

益生菌：可以順利抵達腸道，不被分解，所以不論何時都能食用，服用時間依各家廠商建議即可。

它空腹吃 能強化吸收率

膠原蛋白：在沒有其他食物競爭的狀況下，可以先被小腸吸收，若飯後吃有可能會降低吸收率；另外，膠原蛋白搭配含維他命C的水果一起吃，有加乘效果。

營養師分享，魚油適合飯後吃，因為食物中的脂肪會提高人體吸收率；圖為情境照。（圖取自freepik）

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