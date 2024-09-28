健康網》元氣滿滿從「早」開始！ 3經絡黃金時間這樣吃

王大元說，想要擁有元氣滿滿的一天，可以從早上就做起，把握3個經絡循行的黃金時間：卯時、辰時、巳時吃對食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐大家都怎麼吃呢？中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，脾胃是每天的能量工廠，胃為水穀之海，脾為氣血生化之源，想要擁有元氣滿滿的一天，可以從早上就做起，把握3個經絡循行的黃金時間：卯時、辰時、巳時，分別是早上5-7時、7-9時、9-11時。

早上5-7時／卯時／大腸經

王大元說，卯時是大腸經旺盛的時間，如果你有長期便秘的習慣，建議可以在這段時間內養成排便的好習慣。大腸具有傳導糟粕、吸收水分和調節代謝的功能，與胃腑通降、脾臟運化、肺氣肅降密切關聯。這個時間起床，可以喝300-500cc的溫開水，潤濕口腔、補充昨夜流失的水分，並促進胃腸的正常蠕動。

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早上7-9時／辰時／胃經

早上7-9點是胃經循行的時間，飲食入胃，準備要開始進行消化運輸了，如果不吃點早餐，容易影響後續的營養運化，中醫認為胃的消化機能需要胃陽的幫助，因此如果建議減少全冰的冷飲，真的想要喝點冰的或性涼的健康蔬果汁，建議還是要搭配溫熱屬性的食材，以免脾胃虛寒、消化不良而腹瀉水腫。

早上9-11時／巳時／脾經

王大元指出，脾主運化，消化食物，吸收其中的營養精微，並傳送到心肺、布達全身。若沒吃或亂吃早餐，容易引起脾胃不和、氣血失調。你是否會在早上10點多就感到飢腸轆轆呢？這是因為選錯食物了，高GI食物容易造成血糖快速升降、劇烈變化而感到飢餓，也會引起暈眩、疲倦和分心。可多選擇低GI食物，讓血糖升降速度延緩，維持血糖濃度，像是纖維量高的食物（如雜糧麵包）、精緻程度低的食材（如燕麥、糙米飯）。

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