健康網》蛋餅、地瓜都能選！ 早餐外食減醣有5招

營養師建議，早餐可以選擇高蛋白質的食物，像是蛋餅或起司，有助於避免進食過多碳水化合物；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，外食早餐怎麼挑才健康？營養師葉若懿指出，若早餐沒選好恐影響到下一餐的飢餓時間，高糖組合的早餐也容易引起飢餓感反撲。對此她分享5大挑選原則幫助減醣：多選蔬菜、避開精製澱粉並控制份量、注意飲品選擇、少吃加工食品、並要選擇高蛋白質食物，像是雞蛋、豆漿、茶葉蛋、蛋餅等。

葉若懿在臉書專頁「葉若懿/Chloe 營養師」發文表示，傳統早餐店一組豬排麵加肉、蛋配上飲料組成套餐就有7、800大卡，熱量不容小覷。但是只要掌握好以下原則，即使外食也能做到低醣、低熱量飲食，吃得更健康。

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減醣5招 吐司挑全麥、饅頭換雜糧版

●選擇高蛋白質食物：早餐時選擇高蛋白質的食物，如雞蛋、豆漿、無糖優格或起士，可以幫助提供飽足感，避免進食過多碳水化合物。

可以選擇含有蛋白質的早餐選項，如蛋餅、茶葉蛋、鮪魚、里肌肉、雞絲。

●多選蔬菜：蔬菜含有豐富的膳食纖維和維生素，且碳水化合物含量低。外食時可多選擇包含大量蔬菜的早餐，如沙拉、蔬菜蛋餅等。避免含糖或油脂類較多的配料，如凱薩醬或糖醋醬。

●避開精製澱粉及控制份量：避免白吐司、白米飯、饅頭、麵包等精製澱粉製品，這些食物的碳水化合物含量高，容易造成血糖迅速升高。可以選擇全麥吐司、雜糧饅頭、地瓜、馬鈴薯替代，大顆饅頭可以減半。

●注意飲品的選擇：很多早餐飲品含有高糖，如奶茶、果汁等，這些會增加攝取的糖分。選擇無糖豆漿、無糖茶或黑咖啡是更好的選擇。如果需要甜味，可以選擇加入代糖或天然甜味劑的飲品。

●少吃加工食品：加工食品如香腸、火腿等，通常含有隱藏糖分或澱粉添加物，同時油脂量高，攝取後容易超過需求量。

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