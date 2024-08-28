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週五開學！腸病毒疫情上升 台中就診人次比去年多2成

2024/08/28 08:52
週五開學！腸病毒疫情上升 台中就診人次比去年多2成

小朋友防疫腸病毒，正確洗手５步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國中小即將開學，全國仍處於腸病毒流行期，全國腸病毒重症病累計5例，台中市社區疫情風仍在升溫，近3週腸病毒急門診人次較去年同期增加約2成，衛生局長曾梓展提醒，嚴防開學後疫情爆發，提醒勤洗手和消毒。

週五開學！腸病毒疫情上升 台中就診人次比去年多2成

開學季，腸病毒疫情升溫。（記者蔡淑媛攝）

依疾病管制署疫情監測資料統計，台中市近3週（8月4日至8月24日）腸病毒門診就診人次分別為2145、2243及2329人次、急診就診人次則為47、68、61人次，較去年同期增加1至3成。

小兒科醫師施勝桓指出，腸病毒仍在國內流行，暑假孩童旅遊、群聚，增加染疫風險，放暑假期間家庭群聚感染也增加，門診因腸病毒就醫人數變多，一定要勤洗手、戴口罩，也能先施打腸病毒71型的疫苗。

曾梓展提醒，腸病毒大多為輕症，主要症狀有嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛等，多數病患7天內即可痊癒，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，呼籲家長若發現家中嬰幼兒出現嗜睡、肌躍型抽搐、與持續嘔吐、活動力降低、肢體麻痺無力、呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆，就儘速送大醫院救治。

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