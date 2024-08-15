健康網》KP病毒株成為主流！ 專家提醒2類人特別當心

招名威指出，上週國內新增347例，另增57例死亡，累積併發症中65歲以上長者還是占大多數79%，死亡病例中長者占90%；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續下降，國內在上週新增347例本土併發症，比前一週下降445例下降，上週新增57例本土死亡，也比前一週104例下降。同時在變異株監測部分，本土與境外移入檢出，以KP.3各占38%及31%最多。

有關KP病毒株已佔本土新冠疫情6成，成為主流，中原大學生物科技學系副教授招名威強調，別因是暑假防疫就掉以輕心，流行期間重症及死亡病例數還是不少，死亡病例中長者占9成，且美國、中國疫情升溫，因此長者的防疫工作要做足，出國遊玩的民眾也要多留意。

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招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，其實國內新冠疫情雖然下降，大部分染疫都屬輕症，但流行期且重症及死亡病例數還是不少，上週國內新增347例，另增57例死亡，累積併發症中65歲以上長者還是占大多數79%，死亡病例中長者占90%。

另，根據疾管署監測資料顯示，暑假以來本土及境外病例檢出皆以KP.3各占38%及31%為多，歲入台灣疫情在降溫，不過值得注意的是美國和中國疫情持續上升，特別中國自7月初以來陽性率已逼近冬季疫情最高點，代表很多人確診，變異株以另一種JN.1佔比最高。

招名威說，由此可見，長者的防疫工作還是很重要，若不希望家裡長輩只因為染疫就發生後續遺憾，平時還是要戴好口罩，勤洗手，避免去人群擁擠的地方，暑假出國玩的民眾也要多加當心。

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