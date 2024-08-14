自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》痔瘡長期出血小心貧血 醫：2情況不能不管！

2024/08/14 20:52

鍾雲霓提醒，長期慢性痔瘡出血，極可能帶來慢性貧血的問題，若超過3個月，便很難自己好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

鍾雲霓提醒，長期慢性痔瘡出血，極可能帶來慢性貧血的問題，若超過3個月，便很難自己好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痔瘡可以不管嗎？痔瘡手術女醫師鍾雲霓於臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文解答，痔瘡是肛門血管、軟組織老化的現象，健檢看到的痔瘡不管多大，只有沒有困擾症狀，便可不管，除非出現2症狀：肛門口腫痛異物感、出血；尤其長期出血恐有「慢性貧血」風險，若痔瘡嚴重影響生活品質，可就醫請醫師評估如何處理。

「有沒有痔瘡是個假議題」鍾雲霓解釋，痔瘡是肛門血管、軟組織老化的現象，只要不是剛出生的嬰兒，那麼嚴格來說，所有成人皆有些許痔瘡。除非痔瘡引起不適，否則肛腸科醫師一般不會特別提醒有無痔瘡，她舉例，這跟一般皮膚科醫師不會提醒您有沒有曬斑或魚尾紋，道理是一樣的。

她說明，大腸鏡檢時，若沒有大腸瘜肉或癌變，那麼就算醫師檢查出痔瘡，在有限的診察時間內，也不會特別提示，因實非患者的困擾和問題，頂多報告寫上有「痔瘡」。有些痔瘡的症狀泡泡熱水就會好，有些則必須開刀；輕微痔瘡難免偶爾腫脹，但通常有2項痔瘡症狀，反反覆覆後，必須處理：

●肛門口腫痛異物感：肛門口不時腫痛，甚至每次排便完都得花時間在廁所清洗、推回，猶如在屁股上裝個小爆彈，時時不安，已嚴重影響生活品質。

●出血：即便是軟便或放屁、走久時也會帶出血水。長期慢性痔瘡出血，極可能帶來慢性貧血的問題，若超過3個月，便很難自己好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中