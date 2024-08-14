健康網》痔瘡長期出血小心貧血 醫：2情況不能不管！

鍾雲霓提醒，長期慢性痔瘡出血，極可能帶來慢性貧血的問題，若超過3個月，便很難自己好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痔瘡可以不管嗎？痔瘡手術女醫師鍾雲霓於臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文解答，痔瘡是肛門血管、軟組織老化的現象，健檢看到的痔瘡不管多大，只有沒有困擾症狀，便可不管，除非出現2症狀：肛門口腫痛異物感、出血；尤其長期出血恐有「慢性貧血」風險，若痔瘡嚴重影響生活品質，可就醫請醫師評估如何處理。

「有沒有痔瘡是個假議題」鍾雲霓解釋，痔瘡是肛門血管、軟組織老化的現象，只要不是剛出生的嬰兒，那麼嚴格來說，所有成人皆有些許痔瘡。除非痔瘡引起不適，否則肛腸科醫師一般不會特別提醒有無痔瘡，她舉例，這跟一般皮膚科醫師不會提醒您有沒有曬斑或魚尾紋，道理是一樣的。

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她說明，大腸鏡檢時，若沒有大腸瘜肉或癌變，那麼就算醫師檢查出痔瘡，在有限的診察時間內，也不會特別提示，因實非患者的困擾和問題，頂多報告寫上有「痔瘡」。有些痔瘡的症狀泡泡熱水就會好，有些則必須開刀；輕微痔瘡難免偶爾腫脹，但通常有2項痔瘡症狀，反反覆覆後，必須處理：

●肛門口腫痛異物感：肛門口不時腫痛，甚至每次排便完都得花時間在廁所清洗、推回，猶如在屁股上裝個小爆彈，時時不安，已嚴重影響生活品質。

●出血：即便是軟便或放屁、走久時也會帶出血水。長期慢性痔瘡出血，極可能帶來慢性貧血的問題，若超過3個月，便很難自己好。

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