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健康網》喝高蛋白就能長肌肉？ 醫曝2點沒做=浪費錢
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕為了減脂增肌，補充蛋白質營養品，什麼時候吃才能達到最佳效果？醫師王思恒表示，答案不是運動後30分鐘，也不是早上起床立刻吃，而是「肌力訓練或減重期間吃」才有用。有研究發現，減重、重訓期間額外補充蛋白質，分別能保護、增加瘦肉組織。他表示，而沒在運動也沒在減重的一般人，額外補充蛋白質營養品、喝高蛋白，就只是浪費錢，成果恐令人大失所望。
恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，《ScienceDirect》一篇研究探討，額外補充蛋白質且超過每日建議值（每天每公斤體重0.8公克），是否能夠達到增加瘦肉組織（肌肉加內臟的重量）效果。
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研究發現，減重期間額外攝取蛋白質，能夠保護瘦肉組織不流失，效果平均為0.36kg；重訓期間額外補充蛋白質，則能增加訓練成效，平均額外增加0.77kg瘦肉組織。但沒有重訓也沒有在減重的朋友，額外攝取蛋白質是無效的，不會增加瘦肉體重。
一般人吃體重x0.8已足夠
王思恒分享看法指出，官方建議的蛋白質攝取量，每日吃每公斤體重0.8公克蛋白質，對於一般人來說確實已經相當充足。但對於增肌減脂的族群來說，多一點可能會更好。以降低熱量攝取來減重者，可以刻意增加蛋白質攝取，以避免肌肉流失。而重訓愛好者也可以用原型食物或乳清蛋白增加蛋白質攝取，研究認為，每日攝取每公斤體重1.6公克以內，吃越多效果越好。
但是，若沒有在運動也沒在減重，購買蛋白質營養品來補充，就只是浪費錢而已。肌肉是很「懶惰」的，沒有給它一個好的理由，並不會變強壯。重訓才是充分的理由，補充蛋白質則不是。
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