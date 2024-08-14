健康網》割包皮留疤腫成「甜甜圈」 醫：超過半年當心

醫師指出，割包皮一般術後數週就會消腫，比較久的可能3個月，甚至半年，超過半年沒消腫，就要進一步處理；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名年約36歲的王先生在1年前接受包皮環切手術，術後留下的疤痕又厚又緊，勃起時有如「緊箍咒」束縛，而且勃起硬度、長度、粗度都不如開刀前。且從龜頭冠狀溝到疤痕的這一圈包皮，即使術後一年仍肥厚腫脹，導致性行為如隔靴搔癢，敏感度大降，甚至常常反覆紅腫，發炎感染，有如甜甜圈。經過多次藥物治療，逐漸消腫除疤，總算可以完全勃起、恢復敏感度、一展雄風。

懿安泌尿科診所所長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，割包皮一般術後數週就會消腫，比較久的可能3個月，甚至半年，超過半年沒消腫，就要進一步處理了。王先生算是幸運的案例，有些患者，藥物無法完全改善那就要靠除疤手術，甚至重新再手術一次。

請繼續往下閱讀...

呂謹亨說明，根據國際期刊《科學》（Science）期刊統計，傳統包皮環切術後水種、疼痛等併發，發生率可高達15%。新式的包皮槍手術，在經驗豐富的醫師操作下，可大大降低水腫疼痛的併發症。

包皮內有許多血管與淋巴管，割包皮就是打斷原有的血管與淋巴管，形成水腫瘀血。通常1到2週後會慢慢消腫。

呂謹亨說，割包皮術後疤痕與水腫，與手術方式、技術、是否有蟹足腫體質、疾病因素（例如：糖尿病）、感染、免疫力較差等因素有關。因此，割包皮術後，如果水腫遲遲無法消退，或是疤痕太緊，都不是正常現象，建議回診做進一步的治療，才能保護小弟弟的健康與性福。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法