健康網》當心吹出病！ 冷氣病6症狀 關節痛、皮膚癢也是

中醫師表示，冷氣病可能引發鼻過敏、肩頸痛、頭痛等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然立秋已過，但天氣「熱度」未減，冷氣仍是目前生活的「必需品」之一。不過，合佗中醫診所中醫師指出，人體長時間待在乾燥的冷氣房當中，再加上低溫環境，容易引發冷氣病。除了常見的頭痛、眼睛乾澀外，還有關節痛、皮膚搔癢、肩頸痛、鼻過敏等，都可能是冷氣病引起，建議定期起身活動，幫助血液循環，也別忘了隨時補充溫水，降低中暑可能性。

中醫師於臉書粉專「合佗中醫診所」發文指出，冷氣病是一種綜合性的表現，當長時間待在冷氣房，或從炎熱的室外進入冷氣房，經歷劇烈的溫差變化，會產生不同的症狀。常見症狀包含皮膚搔癢、眼睛乾澀、頭痛、關節痛、肩頸痛、鼻過敏。

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中醫師建議，在冷氣房裡，每隔一段時間可以起身活動一下，會有助於血液循環，適時幫助放鬆肩頸肌肉。另也提醒，雖然天氣真的很熱，總想喝涼涼的飲料，但還是別忘了隨時補充溫水，降低中暑發生。

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