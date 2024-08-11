限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》當心吹出病！ 冷氣病6症狀 關節痛、皮膚癢也是
林惠琴／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕雖然立秋已過，但天氣「熱度」未減，冷氣仍是目前生活的「必需品」之一。不過，合佗中醫診所中醫師指出，人體長時間待在乾燥的冷氣房當中，再加上低溫環境，容易引發冷氣病。除了常見的頭痛、眼睛乾澀外，還有關節痛、皮膚搔癢、肩頸痛、鼻過敏等，都可能是冷氣病引起，建議定期起身活動，幫助血液循環，也別忘了隨時補充溫水，降低中暑可能性。
中醫師於臉書粉專「合佗中醫診所」發文指出，冷氣病是一種綜合性的表現，當長時間待在冷氣房，或從炎熱的室外進入冷氣房，經歷劇烈的溫差變化，會產生不同的症狀。常見症狀包含皮膚搔癢、眼睛乾澀、頭痛、關節痛、肩頸痛、鼻過敏。
請繼續往下閱讀...
中醫師建議，在冷氣房裡，每隔一段時間可以起身活動一下，會有助於血液循環，適時幫助放鬆肩頸肌肉。另也提醒，雖然天氣真的很熱，總想喝涼涼的飲料，但還是別忘了隨時補充溫水，降低中暑發生。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應