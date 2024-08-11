健康網》活動假牙不穩固？ 醫：角化牙齦影響大

葉昭孝說明，牙齦分為角化牙齦和非角化牙齦：長期缺牙角化牙齦會逐漸消失；活動假牙若配戴在非角化牙齦上易有容易移動和磨破皮的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「活動假牙」能不能配戴的舒適和穩固，其實跟口腔內的牙齦、黏膜組織有極大關係！良品牙醫診所醫師葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文分享，牙齦分為角化牙齦和非角化牙齦：長期缺牙角化牙齦會逐漸消失；活動假牙若配戴在非角化牙齦上易有容易移動和磨破皮的問題，皆須注意。

葉昭孝說明，牙齒周圍較堅韌且是粉紅色的組織即「角化牙齦」，主要功用是保護牙齒，減少飲食或清潔產生的摩擦力，以及縮小牙齦與牙齒間的縫隙，還可以降低細菌和牙結石堆積、牙周病風險！而「非角化牙齦」則是黏膜組織，顏色會比前者再紅一點，也會比較鬆軟有彈性，對於病菌的抵抗能力較弱。

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在長期缺牙的狀況下，牙齦是會持續萎縮的，角化牙齦也會逐漸消失，活動假牙若是配戴在非角化牙齦上就容易有移動和磨破皮的問題。除了角化牙齦會影響到假牙密合度之外，骨頭太長或太凸、繫帶位置過高等狀況也會影響，為了讓假牙密合效果良好，這些問題皆需在假牙製作前先行治療。⠀⠀

葉昭孝指出，會在術前評估時，根據患者的需求、口腔和肌肉組織狀況、生活及飲食習慣、疾病史等，找到適合的治療方式，若狀況允許也能做牙齦軟組織增生的手術；若是因高齡或本身害怕手術疼痛的患者，則會以調整活動假牙來配合口腔肌肉組織的方式達到穩固效果。

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