自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》活動假牙不穩固？ 醫：角化牙齦影響大

2024/08/11 19:27

葉昭孝說明，牙齦分為角化牙齦和非角化牙齦：長期缺牙角化牙齦會逐漸消失；活動假牙若配戴在非角化牙齦上易有容易移動和磨破皮的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉昭孝說明，牙齦分為角化牙齦和非角化牙齦：長期缺牙角化牙齦會逐漸消失；活動假牙若配戴在非角化牙齦上易有容易移動和磨破皮的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「活動假牙」能不能配戴的舒適和穩固，其實跟口腔內的牙齦、黏膜組織有極大關係！良品牙醫診所醫師葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文分享，牙齦分為角化牙齦和非角化牙齦：長期缺牙角化牙齦會逐漸消失；活動假牙若配戴在非角化牙齦上易有容易移動和磨破皮的問題，皆須注意。

葉昭孝說明，牙齒周圍較堅韌且是粉紅色的組織即「角化牙齦」，主要功用是保護牙齒，減少飲食或清潔產生的摩擦力，以及縮小牙齦與牙齒間的縫隙，還可以降低細菌和牙結石堆積、牙周病風險！而「非角化牙齦」則是黏膜組織，顏色會比前者再紅一點，也會比較鬆軟有彈性，對於病菌的抵抗能力較弱。

在長期缺牙的狀況下，牙齦是會持續萎縮的，角化牙齦也會逐漸消失，活動假牙若是配戴在非角化牙齦上就容易有移動和磨破皮的問題。除了角化牙齦會影響到假牙密合度之外，骨頭太長或太凸、繫帶位置過高等狀況也會影響，為了讓假牙密合效果良好，這些問題皆需在假牙製作前先行治療。⠀⠀

葉昭孝指出，會在術前評估時，根據患者的需求、口腔和肌肉組織狀況、生活及飲食習慣、疾病史等，找到適合的治療方式，若狀況允許也能做牙齦軟組織增生的手術；若是因高齡或本身害怕手術疼痛的患者，則會以調整活動假牙來配合口腔肌肉組織的方式達到穩固效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中