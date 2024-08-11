自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》胖是因為吃太多？ 營養師：學會控血糖6招必瘦

2024/08/11 17:01

營養師表示，只要學會「控制血糖」就能變瘦；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養師表示，只要學會「控制血糖」就能變瘦；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都覺得胖是因為吃太多，只要少吃多動、控制熱量就可以成功瘦身，但您知道這個說法已經過時了嗎？營養師李婉萍在臉書專頁發文分享，其實只要學會「控制血糖」就會變瘦。她提供了6個穩定血糖的方法，起床後第一餐吃蛋白質或好油；別再算熱量；正確吃飯順序；用餐前加高纖維蔬菜；飯後吃甜點；隨餐喝醋。

李婉萍表示，有臨床營養期刊指出，過量攝取和能量平衡已經無法解釋肥胖原因，胰島素和血糖導致的「內分泌失調」才是導致肥胖的主因。

李婉萍指出，當我們開始吃飯的時候，胰島素會出來工作，分解食物產生的醣類。但當我們吃下過於精緻的食物，像是蛋糕、含糖飲料、麵包等，或是攝取過量的醣類，血糖就會快速上升，此時胰島素能處理的醣類有限，處理不完最後就會變成脂肪，囤積在體內。

李婉萍接著分享兩個案例，其中一個案例表示自己都有吃早餐，但吃完都覺得很疲累，結果一看飲食紀錄發現，內容多為菠蘿麵包+奶茶、鐵板麵+紅茶、巧克力厚片+蘋果汁，攝取了大量的精緻澱粉，讓血糖有如坐雲霄飛車般快速震盪，導致身體產生疲倦感。

營養師指出，若早餐吃下過量精緻澱粉，會讓血糖有如坐雲霄飛車般快速震盪，導致身體產生疲倦感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，若早餐吃下過量精緻澱粉，會讓血糖有如坐雲霄飛車般快速震盪，導致身體產生疲倦感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

另一個案例表示自己減肥時一直感到飢餓，李婉萍說這是因為體內胰島素濃度過高，導致瘦素、飢餓素混亂。她提醒，少吃沒有幫助，要多吃對的食物（像是好的蛋白質）來穩定血糖，降低胰島素阻抗。

因此，在減肥的時候控制血糖是最重要的，李婉萍也分享了6個控制血糖的妙招，讓國人輕鬆減重。

控制血糖6方法

1.起床後第一餐吃蛋白質或好油：剛起床的時候需要慢慢恢復身體的動能，因此要吃對食物來獲取熱量，李婉萍建議澱粉類的食物可以搭配蛋白質或油脂，讓血糖不會立刻飆升。

2.別再算熱量：選擇哪一類的食物才是重點，比如天然澱粉、地中海飲食。

3.正確吃飯順序：先吃蔬菜，加速胃排空，讓血糖更穩定；再吃蛋白質，慢慢增加飽足感，提升血液中的胺基酸濃度；最後吃澱粉。不過，李婉萍提醒，高於70歲的銀髮族或是胃食道逆流患者，可以先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後吃澱粉，可以避免胃食道逆流，對肌少症也有幫助。

4.用餐前加高纖維蔬菜：像是牛蒡、香菇、秋葵、苦瓜、地瓜葉、菠菜、紅莧菜，增加纖維可幫助血糖穩定、增加飽足感。

5.寧可飯後吃甜點也不要嘴饞吃零食：飯後30分鐘內吃甜點有助於減緩血糖飆升。

6.隨餐喝點醋：每日一湯匙醋，可以穩定血糖。如果覺得醋太酸，李婉萍也提供了4個添加風味的做法，加氣泡水、加鮮切水果或果乾、搭配蜂蜜檸檬愛玉、做成涼拌菜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中