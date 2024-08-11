健康網》肌膚敏感泛紅又冒痘？ 醫：臉上可能有「蟲蟲危機」

皮膚科醫師表示，臉部出現發癢、乾燥脫屑、泛紅、長痘痘等問題時，很可能是臉上長了蠕形蟎蟲；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有肌膚困擾的問題，像是臉乾癢、毛孔粗大、皮膚乾燥、痘痘肌等。新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文指出，這很可能是臉上長了蠕形蟎蟲。

吳易儒表示，一般人臉上有少量的蠕形蟎蟲是正常的，每平方公分小於5隻就算正常，但當蠕形蟎蟲「生長過量」時，皮膚的健康屏障受到破壞，就會開始出現一些症狀，像是臉部皮膚發紅、發癢；皮膚乾燥、脫屑；毛孔擴大；面部出現小丘疹或膿包；皮膚粗糙、不平滑。

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吳易儒也分享，引起蠕形蟎蟲的原因有很多，舉凡皮膚清潔不當、免疫系統功能降低、荷爾蒙變化、過度使用化妝品或保養品、環境因素（如高溫、高濕）都很有可能導致臉上發生蟲蟲危機。因此，她也提供了5個預防方法，協助國人照顧肌膚。

5個預防蠕形蟎蟲方法

1.保持良好的臉部衛生習慣

2.避免使用過於油膩的護膚品

3.定期清洗枕頭套和毛巾

4.均衡飲食，增強免疫力

5.避免長時間待在高溫高濕環境

吳易儒指出，現在最常見治療蠕形蟎蟲的藥膏就是舒利達藥膏，不過因為很多酒糟問題會與蠕形蟎蟲過多的狀況一同發生，且這兩種問題的治療方向不同，該如何用藥仍需遵照醫師指示。

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