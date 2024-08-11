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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》它是爸爸界癌王！ 男性10大癌症發生率、預防一次看

2024/08/11 11:39

醫師表示，據統計，2022年癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群，尤其男性罹癌風險為女性的1.23倍以上，因此提前發現對爸爸們來說至關重要；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，據統計，2022年癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群，尤其男性罹癌風險為女性的1.23倍以上，因此提前發現對爸爸們來說至關重要；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節雖然過了，但關心爸爸健康不分時刻！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒整理2021年男性10大癌症發生率之排序，依序為大腸癌、肺癌、口腔癌、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病和非何杰金氏淋巴瘤，同時也提供相關預防、篩檢方式，其中位居首位的大腸癌，可透過糞便潛血檢查，每2年1次檢查，降低35%大腸癌死亡率，同時也可減少29%的晚期大腸癌發生率。

男性10大癌症發生率一次看

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，據統計，2022年的癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群，尤其男性罹癌風險為女性的1.23倍以上，因此提前發現癌症，對於爸爸們來說至關重要，因此整理2021年男性十大癌症發生率及預防方式，供民眾參考：

●第1名—大腸癌：透過糞便潛血檢查，每2年1次檢查，降低35%大腸癌死亡率，同時也可減少29%的晚期大腸癌發生率，建議做糞便檢查或大腸內視鏡檢查預防。

●第2名—肺癌：利用低劑量電腦斷層檢查（LDCT）預防。依據國際研究實證，LDCT可以降低重度吸菸者20%肺癌死亡率，尤其50至74歲具家族史，或是50至74歲吸菸史達30包／年以上，有意願戒菸或戒菸15年內的人。

●第3名—口腔癌：定期接受口腔黏膜檢查，利用棉花棒，刷一下口腔黏膜檢查，尤其對於有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，醫學已證實，可降低26%口腔癌死亡風險。

●第4名—肝癌：定期進行肝功能檢查，是提早發現肝癌的關鍵之一，該檢查包括血液檢查，檢測肝指數值以及其他指標；或是藉由定期肚子超音波檢查，也有助於早發現肝臟內部的異常情況，如腫塊或囊腫等。

●第5名—攝護腺癌：若爸爸出現小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛等攝護腺癌症狀時，可提早至泌尿科就診檢查。

醫師提醒，若男性出現小便無力、頻尿、急尿及夜尿等疑似攝護腺癌症狀時，建議盡速就診檢查；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，若男性出現小便無力、頻尿、急尿及夜尿等疑似攝護腺癌症狀時，建議盡速就診檢查；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●第6名—食道癌：食道癌初期可能無症狀，但若出現吞嚥困難、胸口灼熱或嘔酸感、食道部位疼痛、非刻意體重減輕，在3個月內降低5%以上時須特別留意，若症狀持續數週至數月，或持續惡化，應尋求醫療協助。此外，定期胃鏡檢查，通過纖細的管子進入胃部，進行內視鏡檢查，有助於早期偵測微小的病變。

●第7名—胃癌：胃癌初期，通常也無明顯症狀，但若出現體重突然減輕、血便（黑色柏油狀便）、胃部或上腹部疼痛、噁心、嘔吐，或是食慾不振等症狀，且已持續2週以上，應尋求專業醫師的建議。另外，定期胃鏡檢查，通過纖細的管子進入胃部，進行內視鏡檢查，有助於早期偵測微小的病變。

●第8名—皮膚癌：如果在陽光常常照射的身體部位，例如臉部、手臂，出現了硬塊，可能平滑、發亮或帶蠟狀；或是斑塊，像痣，但邊緣不明、顏色改變或腫大等任何忽長出皮膚硬塊、班塊有疑慮，都請立即就醫，以便早期診斷和治療。

●第9名—白血病：如果爸爸具白血病病史，發生不明原因的出血傾向，如皮膚常常反覆出現紫斑、牙齦容易出血時，或是在超音波檢查，又發現有淋巴結腫大、肝臟或脾臟腫大時，建議帶著爸爸至血液腫瘤科檢查，以便排除白血病是否正在發作。

●第10名—非何杰金氏淋巴瘤：常常不明原因，一直在發燒且每次都發燒38°C以上，又併發有6個月內體重減輕10%、夜間盜汗、局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大，聽起來都像是非何杰金氏淋巴癌，建議盡速就診，進行電腦斷層掃描和抽血檢驗。

3關鍵 讓爸爸癌症提早發現

●定期篩檢：定期進行癌症篩檢，包括胸部X光、超音波、乳房攝影等，依據醫師建議制定個人化的篩檢計畫。

●注意身體異常：留意身體的任何異常症狀，如持續咳嗽、不明原因的體重下降、腹部不適等，及時就醫。

●健康生活方式：保持均衡飲食，適度運動，戒菸限酒，有助於降低罹患癌症的風險。

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