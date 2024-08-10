健康網》是否得憂鬱症？ 自評6症狀 「充分休息仍累」被點名

心理師指出，憂鬱症的症狀可能有：持續的悲傷或空虛感、對日常活動失去興趣或快樂、充分休息還是疲憊不堪；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕憂鬱症是現代人常見的心理問題，許多人會懷疑自己得了憂鬱症。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書粉專「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，怎樣評估自己有沒有憂鬱症，憂鬱症的症狀可能有：持續的悲傷或空虛感、對日常活動失去興趣或快樂、充分休息還是疲憊不堪、睡眠問題、食慾或體重變化、對自我價值的負面看法。

持續的悲傷或空虛感

黃閎新表示，如果長時間感到悲傷、空虛或無望，就是憂鬱症的一個重要指標。這種感覺通常會持續數週或數月，並且無法通過休息或娛樂來緩解。

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對日常活動失去興趣或快樂

他指出，另一個重要指標就是，憂鬱症患者通常會對以前感興趣的活動，失去興趣或快樂。例如：可能不再享受以前的嗜好、以前喜歡做的運動，或以前喜歡的社交活動。這種失去興趣的情況持續時間較長，並且影響到日常生活。

疲勞或缺乏精力

黃閎新說，這個意思是，即使休息充分，還是很疲累。像是每天都睡到自然醒，但仍然感到疲憊不堪，無法完成日常任務。這種精力不足，甚至可能會影響工作、學習和社交生活，並且可能伴隨著身體不適。

黃閎新表示，憂鬱症常伴隨著睡眠問題，包括失眠、早醒或過度睡眠；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

睡眠問題

他提到，憂鬱症常伴隨著睡眠問題，包括失眠、早醒或過度睡眠。如果發現自己難以入睡、經常在半夜醒來、睡眠時間過長，這些都可能是憂鬱症的徵兆。良好的睡眠，對心理健康至關重要，因此這些問題不容忽視。

食慾或體重變化

黃閎新表示，憂鬱症可能會影響食慾，導致體重的顯著變化。一些患者可能會失去食慾，體重減輕；而另一些人卻是過度飲食，體重增加。如果在短時間內，沒有刻意減重或增重，卻經歷了明顯的體重變化，並且這些變化與情緒有關，那就要特別注意了。

對自我價值的負面看法

他說，憂鬱症患者經常會有強烈的自我批評，和負面的自我看法，覺得自己毫無價值、無助或自責。這些負面想法會進一步加重憂鬱情緒，形成惡性循環。如果發現自己經常感到自我價值低落，這也可能是憂鬱症的表現。

黃閎新提到，精神跟心理狀況非常複雜，不是說如果出現以上任何一種狀況，就代表是憂鬱症，也可能是其他原因引起的。但若自己或身邊親朋好友，出現以上的狀況，而且長期持續沒有改善，那請務必盡快求助醫師！

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