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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台南銀髮俱樂部+1 總計17處3年服務逾9萬人次

2024/08/10 15:50

台南東區「逸香銀髮健身俱樂部」今日正式揭牌，帶動銀髮活力新生活 。（南市衛生局提供）

台南東區「逸香銀髮健身俱樂部」今日正式揭牌，帶動銀髮活力新生活 。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市仁愛醫院於東區設立「逸香銀髮健身俱樂部」，並與成大醫院社區整合型服務中心合作，今日舉行隆重開幕揭牌儀式。截至目前台南市已設置17處銀髮健身俱樂部，近3年累積服務近9萬2700人次。

開幕儀式由成大樂活志工的戰鼓表演熱鬧開場，隨後專業運動指導員為長者示範並指導如何正確使用運動器材。衛生局長李翠鳳強調，長者若能維持規律的運動習慣，能有效減緩身體機能的退化，市府將持續推動銀髮健身俱樂部的擴展，讓更多長者能夠在社區內就近獲取運動資源。

李翠鳳說，近年來，我國人口結構快速老化，預計到2025年老年人口將超過20%，正式邁入超高齡社會。截至今年6月台南市東區65歲以上老年人口為比例18.56%，為積極達到促進長者預防及延緩失能，市府積極向國民健康署申請「銀髮健身俱樂部補助計畫」，並結合社區內公有閒置或低度使用空間，由合法機關與組織共同設置銀髮健身俱樂部，為長者提供更多元的健康資源。

其中，仁愛醫療社團法人仁愛醫院在東區設立「逸香銀髮健身俱樂部」，並與國立成功大學醫學院附設醫院的社區整合型服務中心合作，並由專業運動指導員提供肌力、肌耐力訓練及多元運動課程，不僅幫助長者維持日常生活的獨立性與自主性，也促進了社區內長者間的互動，增強了社會參與感。

衛生局長李翠鳳指出，截至目前台南市已設置17處銀髮健身俱樂部，近3年累積服務近9萬2700人次。（南市衛生局提供）

衛生局長李翠鳳指出，截至目前台南市已設置17處銀髮健身俱樂部，近3年累積服務近9萬2700人次。（南市衛生局提供）

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