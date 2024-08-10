秋老虎來襲 中醫教吃補 滋陰潤燥還養卵

中醫師建議，在秋燥氣候下，宜著重「滋陰潤燥」飲食，若有「養卵」需求，可多攝取「深色食物」，例如黑木耳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕立秋過後天氣依然炎熱，中醫師提醒，面對「秋老虎」來襲，不宜驟然溫補，應採取「涼補」或「平補」，挑對滋陰潤燥的食材，有助於調理體內陰液及「養卵」。

TFC臺北婦產科診所生殖中心中醫師李和蓁指出，秋天適合讓腸胃稍作休息，可以在日常飲水中加入少量的枸杞、黨蔘、黃耆等來養氣顧胃，選擇菊花茶時則需注意是否檢驗合格，避免使用農藥殘留的菊花。

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李和蓁表示，中醫認為腎氣與生殖能力密切相關，而中醫五行「青、赤、黃、白、黑」對應「肝、心、脾、肺、腎」，因此選擇適合的深色食物和中藥調理，就能顧腎養卵。

李和蓁說，在秋燥氣候下，宜著重「滋陰潤燥」飲食，像是蜂蜜、木耳、蓮子、百合等；若有「養卵」需求，可多攝取「深色食物」，例如黑木耳、黑芝麻或是杜仲茶，及黑豆、白肉等適量蛋白質，若選擇紅肉則要注意脂肪的攝取量。

李和蓁也提醒，戶外炎熱與室內冷氣房的溫差，容易導致身體抵抗力下降，引發皮膚和呼吸道疾病，因此外出時應隨身攜帶外套，避免出汗後進入冷氣房，導致感冒或陰暑等症狀，不要因為感到燥熱而灌冰水，或在冷氣房喝很熱的水，並可多吃蘋果、奇異果等，避免突然進補讓身體上火。

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