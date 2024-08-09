健康網》七夕情人夜「威而鋼」助攻 醫：服用時機、飲食看這裡

醫師建議，服用時機要抓準，建議空腹使用，性交前2至3小時剛好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明天就是七夕情人節，想要借助藍色小藥丸「威而鋼」做幫手，加強勃起硬度且更持久，可要把握最佳服用時機，以免敗興而歸。長慎醫院泌尿科醫師邵郁鏵建議，要性交前2至3小時空腹服用，也提醒，在享受燭光晚餐時，應盡量避免喝酒和吃太過油膩的食物，這樣效果比較好。

邵郁鏵在臉書專頁「褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師」發文說明，威而鋼（Viagra）是一種用於治療男性勃起功能障礙的藥物。主要成分是西地那非，通過增加陰莖血管平滑肌的放鬆來使血流增加而加強陰莖的勃起，幫助維持勃起硬度。

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●請勿服用來路不明的壯陽藥：威而鋼是需要醫師處方才能購買的，不小心就會有反效果喔。

●不要想省著用：自己減少劑量，省辛酸的；威而鋼的服用劑量應與醫師討論。

●不要突然增加劑量：副作用會讓人性致缺缺。

●服用後別苦等：別苦等「小弟弟」自己站起來，請自己或著另一伴給點刺激。

●服用時機要抓準：建議空腹使用，性交前2至3小時剛好。

●飲食要注意：雖然七夕燈光美氣氛佳，但還是盡量避免酒精和油膩的食物，效果比較好。

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