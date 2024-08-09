造福偏鄉 恩主公醫院提供慢性病診治與慢箋代領

三峽恩主公醫院前進偏鄉地區巡迴醫療務，5年服務2047人次，慢性病診治與慢箋代領造福里民。（恩主公醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市偏鄉醫療資源稀缺，居民進入市區看診交通不便，三峽恩主公醫院辦理三峽地區「偏遠地區巡迴醫療服務」，目前服務地區包含安坑里、插角里、竹崙里與五寮里4個偏遠地區，提供一般性疾病與慢性病定期診治、量血壓與衛教諮詢，以及慢箋代領等服務減少偏遠地區居民舟車勞頓辛苦與交通意外事故風險。

恩主公醫院指出，偏鄉居民只需要攜帶健保卡就能看診，不須支付醫療費用，對於清寒家庭與經濟上有困難的民眾更是一大福音，恩主公醫院「偏遠地區巡迴醫療服務」於去年共計達74診次499人次，2019年度至2023年度近5年達316診2047人次，獲得不少里民迴響。

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院方指出，恩主公醫院神經內科主治醫師鍾季廷與醫護團隊，8日前往三峽區竹崙巡守隊辦公室，為居民進行夜間醫療服務，鍾季廷指出，偏鄉地區民眾交通不便，往往來回看診耗費不少時間，藉由偏鄉地區巡迴醫療服務對於民眾小病，或是穩定的慢性病都是能夠處理的，對於比較急性疾病則能做初步篩檢，再轉介醫院進行後續治療。

三峽恩主公醫院醫護人員赴竹崙里巡迴醫療。（恩主公醫院提供）

鍾季廷表示，巡迴醫療跟在醫院看門診很不同，比較接地氣，往往一張桌子、幾張椅子和一台筆電就成了臨時診間，里民之間來看診還會互相寒暄問暖，有別於一般民眾候診的氣氛，對醫護人員的來到也相當地熱情，而能幫助這些里民解決看診不便的問題，也成為鍾醫師繼續到偏遠地區看診的動力。

而從歷年經驗來看，偏鄉居民對於降血壓、止痛、止癢、止咳四大類的藥物的需求最多，跟診護理師指出，夏季民眾皮膚問題較多，拿止癢類藥物最多，冬季則是止咳類藥物。

由於運送物資上的限制，每次巡迴醫療僅會攜帶約50種常見、基礎性的藥物，常會有民眾希望醫師能開立其他藥物，而如果有多數民眾皆有同樣需求的話，醫護人員也會和醫院反映，有望在之後的巡迴醫療中增加提供該藥品。

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