自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「89量腰日」 竹縣府號召鄉親拚「腰瘦」

2024/08/09 14:01

拚「腰瘦」，新竹縣長楊文科今天幫「皮皮獅」量腰圍，號召全縣鄉親一起量一下。（取自竹縣府官網）

拚「腰瘦」，新竹縣長楊文科今天幫「皮皮獅」量腰圍，號召全縣鄉親一起量一下。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是8月9日，正是千禧之愛健康基金會所推廣的「89量腰日」，拚「腰瘦」而不「夭壽」，新竹縣長楊文科今天幫新竹縣吉祥物「皮皮獅」量腰圍，藉此號召所有鄉親一同起身量一下，參考女性腰圍應小於80公分跟男性腰圍應小於90公分的健康指標，用這個小動作自主預防高血壓、高血糖和高血脂近身，遠離代謝症候群。

為了提升鄉親對代謝症候群問題的重視，楊文科今天手拿皮尺幫新竹縣吉祥物「皮皮獅」量腰圍搞笑外，縣府衛生局從即日起到8月23日為止，也在該局官網舉辦相關線上活動，鄉親只要完成指定任務，就有機會抽中7-11禮券跟多項獎品。

縣府衛生局長殷東成說，千禧之愛健康基金會倡議量腰護健康已經多年，且用前述女性和男性的健康腰圍數字8和9，擇定每年8月9日為量腰日。

他說，代謝症候群是當代很常見的文明病，指人體的血糖、血壓、血脂、腰圍等代謝指標發生異常，5項參考指標分別是：腰圍部分，男性≧90公分，女性≧80公分；飯前血糖值應≧100mg/Dl；血壓部分，收縮壓≧130mmHg，舒張壓≧85mmHg；三酸甘油脂值應≧150mg/dL；高密度脂蛋白膽固醇值（HDL）部分，男性應<40mg/dL，女性<50mg/dL。

所以腰圍過粗是一種健康危險訊號，特別是有代謝症候群者罹患心血管等慢性疾病的機率高於一般人。

新竹縣長楊文科今天跟吉祥物「皮皮獅」一起號召鄉親響應「89量腰日」。（取自竹縣府官網）

新竹縣長楊文科今天跟吉祥物「皮皮獅」一起號召鄉親響應「89量腰日」。（取自竹縣府官網）

殷東成還說，根據衛福部去年10大死因的統計顯示過半是因慢性疾病，特別是心臟、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病的共同危險因子，都跟代謝症候群有關。

而代謝症候群的5項危險因子在血壓、飯前血糖偏高、血脂異常、高密度脂蛋白膽固醇偏低之外，腰圍過粗也是其中一項，但只要有3項指標正常即可遠離代謝症候群。

目前全縣共有69家醫療院所加入「全民健康保險代謝症候群防治計畫」提供衛教服務，到今年6月底已有2274名鄉親受惠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中