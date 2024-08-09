「89量腰日」 竹縣府號召鄉親拚「腰瘦」

拚「腰瘦」，新竹縣長楊文科今天幫「皮皮獅」量腰圍，號召全縣鄉親一起量一下。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是8月9日，正是千禧之愛健康基金會所推廣的「89量腰日」，拚「腰瘦」而不「夭壽」，新竹縣長楊文科今天幫新竹縣吉祥物「皮皮獅」量腰圍，藉此號召所有鄉親一同起身量一下，參考女性腰圍應小於80公分跟男性腰圍應小於90公分的健康指標，用這個小動作自主預防高血壓、高血糖和高血脂近身，遠離代謝症候群。

為了提升鄉親對代謝症候群問題的重視，楊文科今天手拿皮尺幫新竹縣吉祥物「皮皮獅」量腰圍搞笑外，縣府衛生局從即日起到8月23日為止，也在該局官網舉辦相關線上活動，鄉親只要完成指定任務，就有機會抽中7-11禮券跟多項獎品。

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縣府衛生局長殷東成說，千禧之愛健康基金會倡議量腰護健康已經多年，且用前述女性和男性的健康腰圍數字8和9，擇定每年8月9日為量腰日。

他說，代謝症候群是當代很常見的文明病，指人體的血糖、血壓、血脂、腰圍等代謝指標發生異常，5項參考指標分別是：腰圍部分，男性≧90公分，女性≧80公分；飯前血糖值應≧100mg/Dl；血壓部分，收縮壓≧130mmHg，舒張壓≧85mmHg；三酸甘油脂值應≧150mg/dL；高密度脂蛋白膽固醇值（HDL）部分，男性應<40mg/dL，女性<50mg/dL。

所以腰圍過粗是一種健康危險訊號，特別是有代謝症候群者罹患心血管等慢性疾病的機率高於一般人。

新竹縣長楊文科今天跟吉祥物「皮皮獅」一起號召鄉親響應「89量腰日」。（取自竹縣府官網）

殷東成還說，根據衛福部去年10大死因的統計顯示過半是因慢性疾病，特別是心臟、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病的共同危險因子，都跟代謝症候群有關。

而代謝症候群的5項危險因子在血壓、飯前血糖偏高、血脂異常、高密度脂蛋白膽固醇偏低之外，腰圍過粗也是其中一項，但只要有3項指標正常即可遠離代謝症候群。

目前全縣共有69家醫療院所加入「全民健康保險代謝症候群防治計畫」提供衛教服務，到今年6月底已有2274名鄉親受惠。

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