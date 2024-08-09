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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

愛滋感染增3％！疾管署揭「15-34歲」為主要感染族群

2024/08/09 13:13

疾管署提醒，發生性行為時應主動要求對方或自己全程正確使用保險套；圖為情境照。（圖取自freepik）

疾管署提醒，發生性行為時應主動要求對方或自己全程正確使用保險套；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕明天就是七夕情人節，情侶們共度浪漫時刻別忘注意「安全」，衛福部疾病管制署今（9日）公布，今年截至7月通報確診愛滋感染人數有584人，比去年略增3%，其中有超過9成的新增病例，感染原因正是「不安全性行為」，這也是國內愛滋感染連續6年下降後首度回升。

疾管署最新統計，今年截至7月新增通報確診愛滋感染人數有584人，與去年同期568人相比，略微上升3%，其中以「15至34歲」族群確診人數最多，有367人、占63%，且增幅達11%是增加最明顯的族群。

疾管署分析，新增通報確診中，感染危險因子以「不安全性行為」占92%為主。值得注意的是，新增感染者中有31名為女性、占5%，亦較去年同期的24人增加。

國內愛滋感染病例連續6年下降，去年更一舉跌破千例，不過今年有回升跡象。疾管署發言人羅一鈞認為，病例上升與疫情後社會活動復甦有關，隨著國內聚會、國外旅遊增加，特別是年輕人的性行為增加了傳播風險。

羅一鈞提到，值得注意的是雖然女性感染人數相對較少，但大部分女性對感染愛滋的風險意識不高，尤其是有固定性伴侶的女性，往往「不會特別擔心自己感染」，因此缺乏篩檢習慣，導致延遲就醫，結果發現時約有5成已進入發病階段。

疾管署提醒，發生性行為時應主動要求對方或自己全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液；如有風險行為，經醫師評估後可使用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）來預防愛滋感染，目前全國有103家醫療院所提供公費PrEP服務，若符合公費PrEP計畫補助對象，包括愛滋感染者的配偶或伴侶、35歲以下年輕族群，此外也有113家院所提供自費PrEP服務。疾管署現正舉辦「及時愛自己，愛篩抽好禮」活動，鼓勵民眾多加利用愛滋自我篩檢及匿名篩檢，今年11月30日前完成自我篩檢並上網完成匿名登錄作業，保護自己還可獲得抽獎資格。

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