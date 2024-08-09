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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》響應89量腰日！ 預防代謝症候群注意5指標

2024/08/09 11:54

新北衛生局呼籲國人留意代謝症候群5大警戒指標，其中，腰圍是最簡單的量測指標；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

新北衛生局呼籲國人留意代謝症候群5大警戒指標，其中，腰圍是最簡單的量測指標；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣代謝症候群盛行率達34.6%，推估20歲以上國人有675萬人患有代謝症候群。今（9日）適逢「8/9量腰日」，新北衛生局呼籲國人留意代謝症候群5大警戒指標，包括腰圍、血壓、血糖、三酸甘油酯，以及高密度脂蛋白膽固醇。

新北衛生局在臉書專頁「新北衛什麼」發文指出，每2️個腰圍超標的民眾到醫療院所做抽血檢查會發現，其中1️個是代謝症候群。而如何發現自己是否有代謝症候群呢？新北衛生局提供了5大指標供國人參考。

代謝症候群5大警戒指標

1.腰圍：男生<90cm，女生<80cm。

2.血壓：收縮壓<120mmHg，舒張壓<80mmHg。

3.血糖：空腹血糖值< 100mg/dL。

4.三酸甘油酯：空腹三酸甘油脂<150mg/dL。

5.高密度脂蛋白膽固醇：男生≧ 40mg/dL，女生≧ 50mg/dL。

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