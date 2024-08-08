到國外呼麻合法不犯法？ 醫：日後發生精神病症狀風險增加

部分國家雖然可合法吸食大麻，但精神科醫師提醒，未成年使用大麻，日後出現精神病症狀的風險比一般人增加。 （記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕孫鵬、狄鶯24歲獨子孫安佐曾在泰國呼麻後，精神恍惚闖民宅被逮，由於部分國家或城市吸食大麻合法化，造成不少人出國嘗試，不過，高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師王弘裕提醒，根據國外期刊指出，未成年曾使用大麻，年輕時出現精神病症狀的風險增加。

王弘裕表示，有人質疑，大麻在很多國家都可以合法使用，為何台灣不行？但是除了合法與否之外，大麻真的像網友眼中那樣安全嗎？是否了解使用大麻除了犯法之外，是否會給身體、心理帶來麻煩。

請繼續往下閱讀...

王弘裕指出，約在幾千年前，在中亞開始有使用大麻的紀錄，之後大麻種子隨著遊牧民族的遷徙而傳播。科學家發現大麻主要的精神活性來自「四氫大麻酚（THC）」，這個成分同時也具有成癮性，因此大麻被列為管制藥品來管理。

另外一個主要成分則是「大麻二酚（Cannabidiol , CBD）」，可以用來治療小兒頑固型癲癇，目前國內未核准任何含大麻二酚成分之藥品，若民眾經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請供個人自用大麻二酚藥品專案進口。

王弘裕說，在某些西方國家，大麻常出現在音樂節、體育比賽和一些俱樂部等娛樂場所。吸食大麻後，四氫大麻酚會快速累積在人體的脂肪組織中，然後再慢慢地釋放出來，讓人產生欣快感、幻覺及解離感。但大麻中毒會讓人感到焦慮，感覺時間很慢、口乾、心跳過快等症狀，也提升車禍發生機率。

王弘裕指出，根據世界精神病學期刊研究，一個人如果在15歲時使用大麻，會造成26歲時出現精神病症狀的風險增加。在紐西蘭基督城也曾針對1265名兒童進行追蹤，如果於18歲時診斷大麻成癮，在21歲時精神病症狀機率也會升高。

對此，王弘裕呼籲，一時好奇跟著朋友呼麻，之後會對自已的身體及心理都會產生不良的影響，應避免嘗試，以免給自己帶來「大麻煩」，有成癮患者，也可至醫院藥癮門診就醫，以提供治療與照護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法