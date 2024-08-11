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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》到底要不要割包皮？ 醫：出現4狀況得挨刀

2024/08/11 20:12

醫師提醒，做完割包皮手術最重要的是「照顧好傷口」，3天內傷口盡量不碰水，擦澡即可，依照醫囑服藥預防感染，避免激烈活動；圖為示意圖。（資料照）

醫師提醒，做完割包皮手術最重要的是「照顧好傷口」，3天內傷口盡量不碰水，擦澡即可，依照醫囑服藥預防感染，避免激烈活動；圖為示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我到底要不要割包皮呢？」是許多患者的疑惑；對此，義大醫院泌尿科醫師黃維倫在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文指出，出現4情況就需進行割包皮，包括：反覆包皮龜頭炎、包莖或包皮過長、嵌頓式包莖、主觀因素。

●反覆包皮龜頭炎：包皮過長的患者就容易導致反覆包皮龜頭炎，當包皮反覆發炎，就容易變硬、變窄導致包皮無法推開，影響到性功能或小便。

●包莖或包皮過長：若包莖或包皮過長時，小便就可能殘留在包皮與龜頭的空腔中，久而久之就容易滋生細菌，產生異味。除此之外，包莖或包皮過長也可能導致勃起時龜頭無法露出、勃起時會疼痛或影響到性功能或射精。

●嵌頓式包莖：當包皮推開後卡住無法回復時，陰莖血流會受阻導致組織壞死，此時須緊急手術以避免陰莖壞死。

●主觀因素：因為美觀、宗教或個人喜好等因素自發性割除包皮。

割包皮可怕嗎？他表示，現在技術已經較過去進步了！術後患者滿意度也較過去有明顯提升。

傷口需1週癒合 3到4週才能發生性行為

割完包皮後傷口多久會好？黃維倫表示，傷口需要1週左右才能完全癒合。手術縫線或包皮釘大約需要3到4週左右才會完全脫落。

割完包皮要多久後才可以發生性行為？他建議，3到4週完全脫線脫釘後才能愛愛，保護自己的GG也保護伴侶。

精割包皮、雷射包皮、包皮槍哪種比較好呢？他分析，雷射包皮手術及包皮槍出血量較少，疼痛度較低，而包皮槍手術時間短，患者的滿意度也較高，不過這三種手術各有優缺點，可以諮詢專業醫師後再做決定。

3天內傷口不碰水 建議擦澡

黃維倫提醒，做完割包皮手術最重要的是「照顧好傷口」，3天內傷口盡量不碰水，擦澡即可，依照醫囑服藥預防感染，避免激烈活動。大約一個月左右的時間再開始性生活，才能顧好傷口與避免愛愛傷到另一半。

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