健康網》造成血糖波動6地雷食物 潤餅這樣吃不暴衝

營養師指出，潤餅皮看似份量不大，對血糖波動影響力較小，但部分潤餅當中，包有麵條及花生粉，進而使血糖短時間大幅上升，造成血糖控制不佳。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕三餐經常在外，容易飲食不均衡，或是吃進過多鹽糖油，讓血糖上上下下。營養師倪曼婷指出，造成高血糖地雷食物有6種，包括：鐵板牛排、炒飯、炒麵、潤餅、紅燒牛肉麵、焗烤義大利麵，其中潤餅若不加花生粉，可以幫助血糖控制。

什麼是連續血糖監測系統？倪曼婷在粉絲團「倪曼婷 營養師」發文表示，將監測血糖的儀器直接安裝於手臂或腹部之上，並能持續地觀測24小時的血糖變化 ，並讓血糖直接於手機當中以線型呈現。

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●鐵板牛排：鐵板牛排以牛排加上鐵板麵的組合為主，並淋上醬料或再搭配濃湯一起食用，整餐下來蔬菜量少、油脂含量高，且部分市售的蘑菇和黑胡椒醬料中，又有額外添加的砂糖，容易造成餐後血糖高且不易下降、長時間的處於高血糖狀態。

●炒飯、炒麵：炒飯及炒麵是以大量全榖雜糧類（即富含碳水化合物）的食物來取得飽足感，一份普通炒飯約有1.5碗飯的份量，再加上需要加入油脂進去拌炒，容易造成血糖波動較大。

●潤餅：潤餅皮看似份量不大，對血糖波動影響力較小，但部分潤餅當中，包有麵條及花生粉，進而使血糖短時間大幅上升，造成血糖控制不佳，建議欲做血糖控制的個案可於點餐時，主動告知店家不需要額外加花生粉，以幫助血糖控制。

●紅燒牛肉麵：紅燒牛肉麵湯頭的調味較多，也有部分湯頭會添加冰糖用以調整口味，加上吃麵時，通常較少搭配足量青菜，其實不知不覺成了容易被忽略的隱形地雷。

●焗烤義大利麵：焗烤起司中含有碳水化合物且油脂含量高，容易造成血糖升高後較不容易下降。

她表示，不難發現，容易影響血糖波動、造成血糖上升的食物，不外乎為高碳水化合物，搭配高油脂 組合，進而讓血糖上升幅度高且不易下降，一天下來長時間都維持在高血糖狀態，久而久之血糖自然控制不佳，建議用餐時要均衡飲食、份量控制，並搭配足夠青菜，來幫助血糖與體重的控制。

她指出，每種食物對每個人的血糖影響力與店家製備流程並不相同，以上為經驗性分享，僅供參考，若有疑慮者建議可以實際安裝看看，才能真正知道什麼食物對自己的血糖影響力最大。

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