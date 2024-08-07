當心「病從口入」！ 專家打破假牙清潔迷思

食藥署醫療器材及化粧品組代理科長黃孟萍指出，選購假牙清潔錠應遵循「一認、二用、三會用」原則。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著台灣即將邁入超高齡社會，配戴活動式全口假牙或部分假牙的人口勢必增加，然而不少銀髮族常誤以為假牙不會壞、不需要保養，專家提醒，輕忽假牙清潔可能導致病從口入，應打破迷思，建立正確的假牙清潔知識。

國立陽明交通大學牙醫學院特聘教授許明倫指出，假牙清潔不當會導致食物殘渣堆積孳生牙菌斑，引發口臭、牙床發炎、牙周病，甚至引起吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等全身性疾病。

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許明倫表示，清潔假牙時，應先將假牙取下並在容器中清潔，根據產品說明書建議浸泡約5分鐘，再以清水沖洗並搭配軟毛牙刷清潔，建議每週至少浸泡一次，亦可天天使用。而市售假牙清潔產品多元，有粉狀、膏狀、錠狀等包裝，民眾可依個人需求選擇。

許明倫也舉例常見的清潔假牙三大迷思，包括咀嚼假牙清潔錠後再漱口效果快又好、使用熱水浸泡假牙清潔錠、第三是重複使用假牙浸泡液。許明倫說，實際上假牙清潔錠可能含有強氧化劑，不可放入口中咀嚼、漱口或吞食，而熱水可能使假牙材料變性或變形，應使用常溫或冷水，使用後的浸泡液已無清潔、殺菌效果，應立即丟棄。

值得注意的是，活動式假牙不能用一般牙膏牙刷清潔，也不應以漱口水或鹽水取代假牙清潔劑。許明倫強調，假牙的堅硬度不如真牙，市售牙膏中的研磨粒子會損傷假牙表面，反而讓細菌更易卡在假牙刮痕上，此外，鹽水和漱口水無法有效清潔且可能損壞假牙質地。他也提醒，除了咀嚼面，假牙貼合口腔的組織面容易殘留食物殘屑，需特別清潔。

食藥署醫療器材及化粧品組代理科長黃孟萍指出，選購假牙清潔錠應遵循「一認、二用、三會用」原則，認識假牙清潔錠屬於第一等級醫療器材，購買時確認外盒標示醫療器材許可字號，使用前詳閱說明書，才能正確使用。同時提醒民眾，假牙清潔錠可能含有過硫酸鹽成分，幫助清潔及漂白假牙，但也可能造成過敏反應，如配戴假牙後出現刺激感、疹子、呼吸問題等症狀，應立即將假牙移除並向醫師諮詢。

國立陽明交通大學牙醫學院特聘教授許明倫指出，假牙清潔不當恐引發口臭、牙床發炎、牙周病，甚至引起吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等全身性疾病。（記者邱芷柔攝）

不少銀髮族常誤以為假牙不會壞、不需要保養，專家提醒，輕忽假牙清潔可能導致病從口入。（記者邱芷柔攝）

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