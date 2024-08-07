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巴西爆世界首例奧羅普切熱死亡！羅一鈞：視疫情發旅遊警示

2024/08/07 11:40

疾管署副署長羅一鈞。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署副署長羅一鈞。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林志怡／台北報導〕中南美洲近期出現「奧羅普切熱」疫情，並首次確認相關死亡個案，且可能造成孕婦流產、新生兒小頭畸形病。疾管署副署長羅一鈞表示，該疾病尚未有美洲以外的本土傳播案例，且主要病媒與台灣現有品種不同，該署針對該疾病風險進行討論，並建置檢測能力，視國際疫情發展評估是否發布旅遊疫情警示。

世界衛生組織（WHO）轄下的泛美衛生組織（PAHO）發佈的最新流行病學通報指出，截至今年7月，美洲已有5個國家通報奧羅普切熱個案，包括巴西、玻利維亞、哥倫比亞、古巴、秘魯等，累計個案數達8078例，76%發生於亞馬遜地區，另巴西計有7284名個案、其中2例死亡，是世界首度確認與奧羅普切熱感染相關死亡個案。

該組織表示，巴西尚出現多起孕婦感染後死產、流產個案，並有多起小頭畸形新生兒病例，組織也持續了解疾病與前述現象的關聯性，雖奧羅普切熱尚未出現人傳人現象，但考量近期個案與先前紀錄的症狀表現存在差異，且疾病傳播風險持續上升，已將美洲的風險等級升級為「高風險」。

針對中南美洲相關疫情，羅一鈞表示，目前奧羅普切熱尚無美洲以外地區的本土傳播，初步評估當地主要病媒（庫蠓）跟台灣的蠓科品種不同，仍以亞馬遜地區周圍國家風險較高，疾管署會持續收集國際疫情資料進行風險評估，並建置檢測能力，視國際疫情發展評估是否發布旅遊疫情警示。

此外，美洲並非首次出現奧羅普切熱疫情，巴西、厄瓜多、巴拿馬、祕魯及千里達等國曾於2010年爆發感染事件、患者多為兒童及青少年，PAHO當年亦就此發出警訊。

疾管署指出，奧羅普切熱為人畜共通傳染病，分為野生型和都市型，野生型宿主有靈長類、樹懶及某些節肢動物，由蟲媒傳播；都市型為蟲媒傳播，人類為主要宿主，近10年主要發生於亞馬遜地區，潛伏期4至8日，症狀類似登革熱，包括發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、冷顫，有時噁心、持續5至7日嘔吐。

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