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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

自費太貴！頭頸癌藍領病友恐「放棄治療」 健保給付免疫治療救命

2024/08/06 17:52

健保署有條件給付頭頸癌復發、轉移個案免疫治療，每年約可造福千個家庭。（記者林志怡攝）

健保署有條件給付頭頸癌復發、轉移個案免疫治療，每年約可造福千個家庭。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕頭頸癌近3年新發人數接近萬人，其中又以口腔癌為大宗，且口腔癌連續20年名列國人前5大死因。北榮腫瘤醫學部主任楊慕華說，頭頸癌的病友多是勞工階級、難以負擔自費項目，健保自去年12月起與國際接軌，增加20%患者使用免疫治療的可能性，每年可造福近千個家庭。

台灣過去抽菸、喝酒、嚼食檳榔盛行，台灣耳鼻喉科頭頸外科醫學會副理事長朱本元指出，我國口腔癌發生率至今仍是世界第一，每年新增9000餘位頭頸癌個案，但過去面對晚期個案，往往缺乏有效治療方案，只能使用化療、放療應對，副作用相當大，不少病友會選擇放棄治療。

雖國民健康署的口腔癌公費篩檢措施找出許多早期口腔癌個案，但台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興提到，目前仍有45%頭頸癌患者第四期才確診，治療難度、復發機會相當高，免疫治療出現是患者的一盞明燈，可以大幅增加患者的存活機率，國際紛紛將其納入復發、轉移的一線治療建議中。

楊慕華進一步指出，免疫治療相較於標靶合併化學治療，患者5年存活率可提高近3倍、死亡風險可降低40%，但頭頸癌個案以藍領階級為多，過去調查發現，62%病友月薪少於5萬、9%家庭不吃不喝才有機會負擔自費治療，健保署有條件給付復發或轉移性頭頸癌患者一線免疫藥物，有助病友取得最新的治療作法。

此外，楊慕華說，他有1位50多歲的男性舌癌個案即受惠於健保給付新制，黃先生本身是小工廠老闆，今年舌癌復發、出現肺部轉移，無法手術治療，經健保給付、使用免疫治療數月後，病況明顯改善、檢查時已經沒有發現轉移，也從自怨自艾的狀態，恢復到可以正常生活、簡單工作。

據健保署統計，截至今年5月底，已有近200名患者使用免疫治療並獲得健保給付。楊慕華強調，免疫治療雖不是人人能用，但對於部分族群仍有非常大的幫助，新制約可幫助20%的頭頸癌病友取得最新療法協助，1年大約可幫助1000個家庭，是患者的一大福音。

健保署有條件給付頭頸癌復發、轉移個案免疫治療，每年約可造福千個家庭。（記者林志怡攝）

健保署有條件給付頭頸癌復發、轉移個案免疫治療，每年約可造福千個家庭。（記者林志怡攝）

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