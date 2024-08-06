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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

末期腎病完成移植要安「心」 61歲女術後心肌梗塞險要命

2024/08/06 17:34

台灣腎臟醫學會、台灣移植醫學學會及中華民國心臟學會等3大學會首次攜手推動腎移植者心血管疾病照護共識，盼腎友移植前後更安「心」。（記者林惠琴攝）

台灣腎臟醫學會、台灣移植醫學學會及中華民國心臟學會等3大學會首次攜手推動腎移植者心血管疾病照護共識，盼腎友移植前後更安「心」。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕腎臟移植是末期腎病最佳治療方式，但完成移植後，原先因為腎病變影響而造成的心血管威脅並未消失，心血管疾病及糖尿病發生風險仍高於同齡族群，台灣腎臟醫學會、台灣移植醫學學會及中華民國心臟學會等3大學會首次攜手推動腎移植者心血管疾病照護共識，盼腎友移植前後更安「心」。

61歲宋女士罹患糖尿病、腎病變併末期腎臟病，其妹妹願意活體捐贈腎臟移植，患者術前心電圖、心臟超音波檢查均正常，但移植後第3天早上出現胸悶、心跳過快、呼吸急促、意識改變等情形，胸部X光顯示肺水腫，緊急氣管插管，並由心電圖發現心肌梗塞，所幸經過醫療團隊照護後，恢復良好。

根據最新腎病年報顯示，國內經常性需要進行血液透析人數高達8萬8880人，可移植比率2020年僅4.5%。台灣移植醫學學會秘書長李志元指出，依健保署數據，腎臟移植10年存活率平均高達79%，高於洗腎患者的22.9%，兩者相差超過3倍。

然而，這些移植後長期存活的患者，隨著存活時間延長，心血管疾病及糖尿病的發生趨勢仍較同齡來得高，因此台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，為了改善移植病患長期預後、降低心血管疾病發生，術後也要定期監控心血管健康，並養成良好生活習慣防止併發症。

台灣腎臟醫學會腎臟移植推展委員會主委陳呈旭解釋，腎臟移植幫助末期腎病患者重獲新生，但由於末期腎病造成體內的鈣磷代謝異常，日積月累之下會造成血管鈣化；而腎功能衰竭又更進一步造成水分滯留，加重心臟負擔，即便移植後腎功能獲得改善，但曾經受末期腎病影響的心血管疾病風險仍未解除，因此更應加強自身健康管理，小心追蹤風險因子，並定期進行心臟檢查，以控制原有腎臟病所帶來的心血管風險。

中華民國心臟學會跨領域合作委員會主委吳彥雯表示，照護換腎病友除了必須跨科別的合作、以全人整合照護概念，於移植的前中後期給予跨領域照護外，病友本身也要有自主健康管理的思惟、善用適當的飲食運動，並遵醫囑用藥、長期追蹤，才能得到更安心的彩色人生。

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