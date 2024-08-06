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健康網》喝水也能瘦！營養師揭8杯水減肥法 宋慧喬也照做

2024/08/06 20:07

營養師分享「8杯水減肥法」，並表示喝水真的可以瘦；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享「8杯水減肥法」，並表示喝水真的可以瘦；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝水好處多，但您知道喝水還可以抑制食欲、燃燒脂肪、促進新陳代謝幫助減肥嗎？營養師高敏敏在臉書專頁發文分享「8杯水減肥法」，一杯大約250ml左右，連韓星宋慧喬、港星阿嬌也照著這個方法喝水，都瘦了！

8杯水減肥法

第1杯-起床後、早餐前喝：經過一整晚的睡眠，身體一定會缺水，這時喝一杯溫水可以幫助代謝養顏、排便。

第2杯-9:00工作前：早上9:00是腸胃開始排毒的黃金時段，這時間喝一杯水可以清除腸胃累積的毒素，還可以提高專注力和工作效率。

第3杯-11:30飯前：午餐前喝一杯水可以墊胃，增加飽足感，減少午餐的攝取量，抑制暴食的衝動。

第4杯-13:00飯後：午餐吃太飽，容易對腸胃造成負擔，導致消化不良，可以先休息半小時再喝一杯水，如此，可以維持代謝、助消化。

第5杯-15:30午後：下午喝一杯水可以減少疲勞、提神醒腦。

第6杯-17:30晚餐前：這時間喝水可以促進排毒，緩解飢餓感，控制食量以避免暴食。

第7杯-19:00飯後：這時間喝一杯水可以幫助消化、代謝，促進血液循環。

第8杯-21:00睡前：睡前2小時喝一杯水可以避免血液過於濃稠，也可以補充睡覺時流失的水分，頻尿者可適當減量。

韓星宋慧喬也曾採用「8杯水減肥法」瘦身。（圖翻攝自宋慧喬IG）

韓星宋慧喬也曾採用「8杯水減肥法」瘦身。（圖翻攝自宋慧喬IG）

不過，高敏敏也提醒，有3類人在採用8杯水減肥法時須注意，像是腎臟疾病限水者、消化不良及胃潰瘍者，飯前飯後喝水時間都需要間隔一下，才不會引起不適。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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