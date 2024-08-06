健康網》紅白紅龍果營養大不同！ 想要一路順暢優先指名它

農糧署提到，紅龍果富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量特點，是控制體重者的好選擇。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值紅龍果產季，鮮食、製成果汁都很美味！農糧署表示，紅龍果富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量特點，是控制體重者的好選擇。其中白肉紅龍果膳食纖維含量更高，想要一路順暢可以選擇它；紅肉紅龍果則是含有抗氧化的甜菜紅素，鈣、鐵、維生素C含量較高，營養滿分。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文提及，6至11月是紅龍果的主要產季，富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量特點，是控制體重者的好選擇。其中偏橢圓形、鱗片較修長的是「白肉紅龍果」，口感清甜爽脆，膳食纖維含量較高，想要一路順暢可以選擇它；外觀偏正圓形、鱗片較短為「紅肉紅龍果」，其含有抗氧化的甜菜紅素，鈣、鐵、維生素C含量較高，營養滿分！口感鬆軟，甜度也較高。

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為什麼吃完紅肉紅龍果會出現紅色大便？農糧署說明，紅肉紅龍果中的甜菜紅素，為1種天然色素，吃完後常有色素沉澱，使尿液或糞便變色，屬正常生理現象，不必過於擔心。同時也分享，挑選紅龍果的小技巧，以外形飽滿、果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，且鱗片轉紅達一半以上者為佳。

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