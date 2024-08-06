自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅白紅龍果營養大不同！ 想要一路順暢優先指名它

2024/08/06 07:31

農糧署提到，紅龍果富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量特點，是控制體重者的好選擇。（圖取自freepik）

農糧署提到，紅龍果富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量特點，是控制體重者的好選擇。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值紅龍果產季，鮮食、製成果汁都很美味！農糧署表示，紅龍果富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量特點，是控制體重者的好選擇。其中白肉紅龍果膳食纖維含量更高，想要一路順暢可以選擇它；紅肉紅龍果則是含有抗氧化的甜菜紅素，鈣、鐵、維生素C含量較高，營養滿分。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文提及，6至11月是紅龍果的主要產季，富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量特點，是控制體重者的好選擇。其中偏橢圓形、鱗片較修長的是「白肉紅龍果」，口感清甜爽脆，膳食纖維含量較高，想要一路順暢可以選擇它；外觀偏正圓形、鱗片較短為「紅肉紅龍果」，其含有抗氧化的甜菜紅素，鈣、鐵、維生素C含量較高，營養滿分！口感鬆軟，甜度也較高。

為什麼吃完紅肉紅龍果會出現紅色大便？農糧署說明，紅肉紅龍果中的甜菜紅素，為1種天然色素，吃完後常有色素沉澱，使尿液或糞便變色，屬正常生理現象，不必過於擔心。同時也分享，挑選紅龍果的小技巧，以外形飽滿、果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，且鱗片轉紅達一半以上者為佳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中