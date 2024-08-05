「火燒心」有癌化風險 中醫提4治療關鍵

中醫師廖殷梓指胃食道逆流很常見，易降低生活品質且有癌化風險。門診示意圖，非病人。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕「醫生，我常覺得喉嚨卡卡、胸口熱熱的，為什麼？」，台南市立安南醫院中醫師廖殷梓解釋，這是典型的胃食道逆流症狀，俗稱「火燒心」；不過，有些患者會因咳嗽、胸悶、胸痛、心悸等非典型症狀就診，導致食道外的症狀容易被忽略，因胃食道逆流有癌化風險，中醫提出4項治療關鍵。

廖殷梓說明，胃食道逆流是指胃中內容物逆流到食道引發症狀，其盛行率約10至20%，且逐年增加。由於難以根治，一旦停藥便易復發，不僅嚴重影響患者生活品質，更可能導致巴洛氏食道（食道的癌前病變）及食道腺癌，建議積極治療。

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胃食道逆流診斷以臨床症狀為主，診斷工具如胃鏡和24小時食道酸鹼值檢測為輔。廖醫師提及目前西醫治療方式包括：改變飲食和生活方式、藥物治療，若無效才考慮手術；不過，臨床上常有患者因西藥療效不佳、無法耐受副作用或反覆發作，轉而尋求中醫治療。

中醫將胃食道逆流歸於「泛酸、反胃、胸痹、梅核氣」等範疇，發病主因脾胃虛弱，病機為胃失和降、胃氣上逆，與情志不暢、濕熱、痰濁、血瘀有關。由於病位在胃及食道，與肝膽、脾有密切關係，治療以調脾胃、肝膽之氣機升降為主，如旋覆代赭石湯、半夏瀉心湯、加味逍遙散等。

廖殷梓指出，中醫治療胃食道逆流的優勢在於副作用少、可紓緩情緒壓力、降低復發率，並根據患者體質標本同治，有助於根治病症。

而生活上也可應用簡單穴位按摩緩解症狀，如內關穴、足三里穴；生活型態的調整同樣重要，如飯後避免立刻躺下、睡覺時將床頭抬高或向左側睡、避免穿太緊的衣服、少做彎腰動作等；飲食上應避免暴飲暴食和刺激性食物（如太辣、太酸、太甜、油膩、碳酸飲料等），並要細嚼慢嚥，最關鍵的是情緒調控，因生氣或緊張會加重症狀，平時要保持心情愉快、放鬆。惟有藥物、飲食、生活、情緒調整等多管齊下、積極治療，才有機會讓身體恢復健康。

內關穴：手掌向上，手腕第一橫紋正中點直上2寸（三橫指），穴位在2條筋之間。（安南醫院提供）

足三里穴：正坐垂足，從脛骨頭上緣沿著脛骨往下量取三寸（四指），再向脛骨外側取一寸（大拇指指甲之寬度）。（安南醫院提供）

中醫師廖殷梓指胃食道逆流很常見，易降低生活品質且有癌化風險。（安南醫院提供）

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