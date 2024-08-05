健康網》瘦不下來可能是身體太濕！ 中醫籲7徵兆中4須當心

中醫師分享，減肥卡關很可能是因為身體太濕；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有過明明認真控制飲食、努力運動，卻仍瘦不下來的經驗呢？這很可能是身體濕氣在搞鬼喔！翰醫堂中醫診所中醫師陳信宏在臉書粉專「翰醫堂中醫診所」發文分享體內濕氣過重的7大徵兆，像是容易覺得累、下肢沉重、易長痘等，並呼籲這7項裡若有中4項以上者，需要當心。

身體濕氣重7大徵兆

1.早午公斤數差2公斤以上。

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2.容易覺得累。

3.下肢非常沉重，會覺得下班鞋子變比較緊。

4.不愛喝水，整天甚至半天都不用喝任何水，也不會覺得口渴。

5.喉嚨卡痰。

6.容易長痘痘、頭髮容易出油。

7.一週有4天大便都軟爛，而且沖馬桶沖不太掉。

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