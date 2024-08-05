擔心手術後不能洗澡？醫療級皮膚組織膠多一項選擇

澄清醫院表示，醫療級皮膚組織膠不但可防水，又免換藥、免拆線，傷口癒合平整，已成為皮膚縫合的另一種選擇。（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕臨床上，患者背部長一顆脂肪瘤、頸部粉瘤、手部罹患板機指，只需接受門診小手術即可，但困擾著患者是術後傷口不能碰水，淋浴需避開這些部位，澄清醫院中港院區整形外科黃仁詮主任表示，醫療級皮膚組織膠不但可防水，又免換藥、免拆線，傷口癒合平整，已成為皮膚縫合的另一種選擇，不過需要自費。

在整形外科門診中，患者最在乎是傷口縫合後的疤痕好不好看、術後如何自己照顧，隨著科技的發展，醫療技術有許多突破，醫材有更多進步及改良，手術除了強調安全效果之外，傷口美觀及照顧也是必須重視的課題。

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黃仁詮表示，很多民眾赴日旅遊，經常帶回各式各樣的「液態絆創膠」，雖然它有防水的方便性，但其成分較刺激碰觸傷口會有劇烈疼痛，它有使淺傷口黏合的張力，但不夠強且不持久，因此不能適用於手術後的傷口。

門診小手術，尤其是臉部脂肪瘤、粉瘤的手術，患者最怕手術縫合後留下疤痕。黃仁詮表示，手術後的傷口，內層組織會用可吸收的縫線縫合，外皮則塗上醫療級皮膚組織膠，它有張力可輔助表皮傷口的密合，因表層沒有尼龍線的縫合，所以不需拆線，在7到14天後皮膚組織膠自動剝離，不需特別處理。

尤其，醫療級皮膚組織膠本身成分有抑菌的效果，可防止細菌的增生，亦可阻絕外面細菌的接觸，因傷口與外界有薄膜隔開，不需換藥，不用紗布覆蓋，也降低膠布造成的過敏及不適。

但不是所有傷口都適用皮膚組織膠，黃仁詮指出，如咬傷等不乾淨傷口、感染發炎的傷口、邊緣不整齊的傷口、口腔黏膜潮濕性傷口、毛髮太多的傷口、關節等活動力特強的部位，應避免使用皮膚組織膠黏合傷口。

在整形外科門診小手術中，如果手術傷口小於10公分，都已使用皮膚組織膠替代縫線，目前的記錄最小是3歲、最高年齡為80歲，患者滿意度很高；黃仁詮強調，除了整形外科外、一般外科、乳房外科、耳鼻喉科及婦產科，都已相繼使用。

澄清醫院中港院區整形外科主任黃仁詮主任表示，醫療級皮膚組織膠已成為皮膚縫合的另一種選擇。（澄清醫院提供）

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