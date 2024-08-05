健康網》蜂蜜護心、升糖指數低 醫：取代手搖飲糖漿好選擇

醫師提醒，蜂蜜可用以取代原本就會食用到的糖，例如原本就喜歡喝含糖飲料的人，可以改點無糖另外添加適量蜂蜜；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相傳蜂蜜能緩解乾咳、降低心血管疾病發生率。清水五權健康診所醫師蘇聖文更指出，蜂蜜能降低膽固醇，而且升糖指數較低，因屬於糖類，能刺激胰島素分泌達到血糖平穩，藉此減輕胰臟負擔。可代替原本就會食用到的糖，例如原本就喜歡喝含糖飲料者，可以改點無糖另外添加適量蜂蜜，並提醒攝取時仍要注意糖分攝取量，才能吃得更健康。

能抗氧化、平穩血糖

蘇聖文於臉書粉專「清水健康好夥伴-蘇聖文醫師」發文指出，細數成分，蜂蜜主要80%是由果糖及葡萄糖等單醣組成。其餘則是一些蜜蜂在採集分泌過程中賦予的胺基酸、酵素、脂肪酸，並且還含有少量的維他命與礦物質。

請繼續往下閱讀...

正是上述這些額外成份，讓蜂蜜有著抗氧化，改善胰臟β細胞作用，並且還能夠延長胃排空，幫助血糖平穩，加上本身是醣類，也能夠刺激胰島素分泌幫助血糖平穩。

蘇聖文進一步指出，根據兩種不同牌子蜂蜜與單純葡萄糖做對照的研究（見下圖），可以發現不管是哪一個品牌的蜂蜜，對於血糖上升的幅度明顯低於葡萄糖組，其中一種蜂蜜尤其優秀。並且，該組在攝取糖份刺激胰島素分泌後，造成的血糖下降也較為平緩；而胰島素因血糖上升幅度較小，分泌量不需太大，比較能夠減輕胰臟負擔。

但他也提醒，蜂蜜升糖指數雖然比葡萄糖低。但是仍然會造成血糖上升的醣類。因此在使用上，建議僅取代原本就會食用到的糖，而非額外補充。

醫師指出，有研究實測發現，攝取蜂蜜血糖上升的幅度明顯低於葡萄糖。（圖取自蘇聖文臉書「清水健康好夥伴-蘇聖文醫師」）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法