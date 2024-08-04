健康網》減脂懶人料理！「隔夜燕麥碗」消暑又營養

中醫師分享自製「隔夜燕麥碗」方法，冰涼消暑又有營養，還富含膳食纖維、益生菌、維生素和植化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，看到一桌熱氣騰騰的飯菜，是不是覺得難以下嚥？想要減脂，每天除了雞胸肉、生菜沙拉，還能吃什麼？軒林中醫診所醫師張維量分享冰涼消暑又有營養的「隔夜燕麥碗」做法，真的超級簡單，根本是懶人福音！

張維量在臉書粉專「軒林中醫診所」發文分享風靡歐美的「隔夜燕麥碗」做法，夏天來上一碗，冰涼又消暑，還富含膳食纖維、益生菌、維生素和植化素等營養，是不需要任何技術的懶人料理，更是早餐、點心的好選擇，在備料方面也相當容易。

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「隔夜燕麥碗」準備材料

●優格：含有豐富的蛋白質和乳酸菌，對於腸道健康大有益處。

●大燕麥片：高纖的優質碳水，是降血脂的首選。

●鮮乳：有乳糖不耐症的人，可以換成一般豆漿或無糖豆漿；怕熱量太高的人也可以換成低脂鮮乳。

●奇亞籽：口感Ｑ、有飽足感，又富含膳食纖維，還可以幫助腸道健康。

●冷凍莓果：具有維生素、植化素，抗氧化力。民眾也可依各自喜好換成當季水果。

●香蕉：優質碳水。

隔夜燕麥碗的做法也十分簡單，首先，先準備一個容器，將燕麥倒入；再倒入奇亞籽，混和均勻；倒入鮮奶；加入優格，攪拌均勻；加入冷凍莓果；鋪上切片的香蕉；蓋上蓋子密封，放入冰箱，靜置一晚即可享用這道消暑聖品，張維量分享，怕酸的人可以加點蜂蜜，想要增肌的人可以再加入一些蛋白粉。

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