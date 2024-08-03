健康網》孕期補「維生素D」3秘訣 營養師教搭它提高吸收率

營養師指出，補充維生素D3，可選擇雞蛋、鮭魚等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛生福利部國民健康署107到111年「國民營養健康調查」，我國20到49歲的育齡婦女中，維生素D缺乏的比率高達44.6%。對此，營養師侯沂錚分享3招補「D」方法，同時保持母體營養與寶寶健康發育，包含：適度日曬、保健品加持、飲食補充。當中提到，由於維生素D是脂溶性營養素，食用時配合脂肪攝取，有助於提高吸收率。

侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文指出，當血清維生素D濃度低於20ng/mL的時候，就視為缺乏。維生素D的濃度在懷孕期間不足，會增加早產、胎兒體重過輕及妊娠糖尿病的風險。

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至於該怎麼做才能補充維生素D？她整理3招如下：

●適度日曬：免費的維生素D大餐其實就在戶外。建議孕媽咪們露出臉部和手臂等部位，每週3到4天進行10至20分鐘的日光浴，不塗抹防曬產品，即可輕鬆補充維生素D。

●飲食補充：常見動物性來源的維生素D3，如虱目魚、蝦米、雞蛋、牛奶、鯖魚、鮭魚、沙丁魚等，植物性來源的維生素D2則有經日曬的乾香菇。由於維生素D是脂溶性營養素，食用時配合脂肪攝取，可以提高吸收率。

●保健品加持：對於外食或長時間在辦公室工作的上班‍，可以選擇維生素D保健食品作為日常補給，而維生素D3的活性比D2強，建議挑選時優先選擇維生素D3。

侯沂錚提醒，同時也要注意每日建議攝取量，如果有特別需求需要高劑量補充，最好先諮詢專業醫師或營養師。

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