雙寶媽腦血管瘤破裂腦死 大愛器捐讓10多人重生

雙寶媽小柚（右）平時常和家人出遊，4年前沒有徵兆的突然昏迷腦死，其生前就填了器官捐贈書，她的大愛也讓至少10人受惠重生。（蔡先生提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄長庚醫院今（3）日舉辦器官捐贈感恩追思會，向器捐者及家屬的大愛致意，在捐贈者中，有雙寶媽因突然腦血管瘤破裂腦死遺愛人間，身體器官至少讓10多人重生，也有熱愛登山的嚮導不幸車禍過世，其眼角膜也讓受贈者重見光明。

器捐者小柚是喜愛旅遊的雙寶媽，某天晚上用餐時小柚突倒地失去意識，醫師診斷腦血管瘤破裂，在加護病房治療1星期仍重度昏迷陷入腦死狀態，因小柚專科念書時即簽署器官捐贈意願，並與全家人討論獲得支持，故家人遵從其生前遺願同意器官捐贈，經腦死判定成功捐贈心臟、肺臟、肝臟、腎臟、眼角膜、血管，愛惠者至少超過10人。

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小柚的先生說，4年前妻子小柚離世時年僅42歲，當時兩名孩子年僅11歲和8歲，妻子是個開朗和開明的人，交往時也曾和他聊到學生時期實習時曾參與過大體解剖，當時有感於大體老師的大愛就簽了器捐同意書，因岳母也知道此事且贊同，所以當時有用引導式的方式讓孩子了解媽媽的大愛，有感於妻子讓很多人的生命繼續發光發熱，所以妻子過世的隔年，他也簽了器捐書。

高山嚮導韓福文今年初因車禍意外身亡，雖然身體多重器官衰竭，但家人亦遵從他的遺志捐出眼角膜。（林女士提供）

另一名器捐者韓福文是屏東市一家登山用品店的老闆，與妻子林女士都熱愛戶外運動，也都有高山嚮導證，職業就是帶大家攀爬百岳。韓福文爬山40年，不僅完成台灣百岳，也成功登頂非洲吉利馬札羅山、日本富士山等世界知名高山，只是今年2月騎摩托車被轎車從後方追撞，韓福文當場失去生命跡象，轉診到高雄長庚6天就回天乏術，生命停留在69歲。

韓福文的妻子說，她和先生同為慈濟志工，2人30年前就簽了器捐書，也曾捐骨髓液協助患者配對，而且先生相當熱血，從年輕時就定期2週捐1次血小板，他們也曾在921地震時前往南投救災。車禍意外造成韓福文頸椎骨折、腦部出血，當場失去生命跡象，後轉診到高雄長庚仍於6天後回天乏術，由於器官已衰竭，最後能捐贈的就只有眼角膜，讓受贈者有機會重見光明，而先生生前最常叮嚀山友的一句話，就是「山永遠都在那邊，生命只有一次」。

韓福文（左）與妻子林女士（右）都是登山及戶外運動的愛好者，2人最常叮嚀山友「山永遠都在那邊，生命只有一次」。（林女士提供）

高雄長庚院長王植熙表示，高雄長庚自1986年創院即全力推展器官捐贈與移植醫學發展，至今共協助996人完成大愛器官、大體和病理捐贈，完成的器官移植手術，幫助超過4000名病人重獲新生。此外，去年全台灣共有416人大愛捐贈，但迄今等候器官移植人數已超過1.1萬人，期盼未來器官捐贈能更為普及，讓更多生命延續。

高雄長庚醫院舉辦器捐感恩追思會，邀請器捐者家屬和受贈者一同表達對器捐者的大愛。（記者許麗娟攝）

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