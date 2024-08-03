健康網》5食物+5營養素 營養師教你吃出澎潤Q彈肌

營養師指出，豬骨、雞骨在長時間的熬煮後會釋放膠原蛋白，還有許多維生素及胺基酸；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否過了25歲之後，覺得膠原蛋白流失很快？不管保養品怎麼擦，好像都沒辦法回到少女的狀態？營養師高敏敏提供了5種富含天然膠原蛋白的食物，如魚皮、魚肚、大骨湯等；也提供了5種留住膠原蛋白的營養素，如維生素Ｃ、維生素E等，教民眾吃出Q彈肌膚。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享，想要皮膚Q彈，需要補充膠原蛋白，膠原蛋白也能改善關節活動度，幫助傷口復原。如果經常熬夜、生活習慣不良，就容易使自由基提高並破壞膠原蛋白，便會出現皮膚老化、細紋、氣色不佳的情況。

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5食物富含天然膠原蛋白

1.魚骨/魚皮：魚類的膠原蛋白與人體的結構較相近，所以吸收效果較好，也含有豐富蛋白質，可以促進皮膚的新陳代謝。

2.花膠（魚肚）：花膠是由海魚的魚膘洗淨曬乾後的食材，高蛋白質、低脂、低膽固醇的特性 很適合用來補充，也不擔心熱量高，通常會用來燉湯或煮粥。

3.海蜇皮（水母）：不僅是熱量低、脂肪低、膽固醇低的食材，且蛋白質含量高，可以幫助皮膚新陳代謝，加速生成新皮膚。

4.雞皮/豬皮：動物皮、軟骨、筋 都有較多的膠原蛋白，但脂肪量也要注意，不是吃越多越好。

5.大骨湯：無論是豬骨、雞骨都可以，在長時間的熬煮後會釋放膠原蛋白，還有許多維生素、胺基酸包含在內，不過鹽巴量切勿過多，以免隔天整個臉都水腫。

營養師表示，燕麥裡含有植物性膠質，有增加皮膚彈性的功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

5營養素加強吸收膠原蛋白

●維生素Ｃ：芭樂、柑橘、奇異果、甜椒、莓果。肌膚要透亮就要多吃維生素Ｃ，因為維生素Ｃ可以減少黑色素的生成，讓皮膚更均勻透亮。除此之外，它也是合成膠原蛋白必備的輔酶，也就是說，吃再多膠原蛋白，如果維生素C量不夠，一樣無法讓皮膚澎彈。

●維生素E：酪梨、杏仁、好油、雞蛋。本身有強大的抗氧化能力可以減少自由基的產生，避免膠原蛋白被自由基分解破壞，也可以預防紫外線對肌膚造成傷害。

●植物性膠質：燕麥、菇類、黑/白木耳、海帶。經常出現在QQ滑滑的植物上，結構類似膠原蛋白，一樣有增加皮膚彈性的功效，如果是素食者或擔心從天然食物補充膠原蛋白會熱量過高，就可以選擇植物性膠質來代替。

●柚皮素：柚子、柳丁、橘子、葡萄柚。柚皮素是一種類黃酮類化合物，有很好的抗氧化能力，可以防止自由基破壞膠原蛋白。

●植物雌激素：黃豆、豆腐、毛豆、山藥。可以提升玻尿酸製造量，防止膠原蛋白流失，同時也能增加皮膚的黏多醣，幫助皮膚光滑澎潤。

營養師高敏敏。（圖：高敏敏提供）

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