健康網》看到零食就想吃 諮商師曝無法抗拒3原因

諮商師表示，零食有超常刺激的調味，是一種比自然存在的刺激更強烈或更極端的人造刺激，而這樣的刺激會導致動物的過度反應，甚至成癮；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你買的零食，是不是你真的想吃的零食？心理諮商師蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文指出，人們總是難以抗拒零食誘惑的3原因，包括：超常刺激的調味、鮮艷吸睛的包裝、優惠誘人的價格。

●超常刺激的調味：有動物學家提出超常刺激（Supernormal Stimuli）的現象，它指的是一種比自然存在的刺激更強烈或更極端的人造刺激，而這樣的刺激會導致動物的過度反應，甚至成癮。

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他更指出，油鹽糖的絕佳比例組合，再加上爽脆無比的咀嚼口感，零食的存在為人類這種原始動物提供了在自然環境中難以獲得的超常飲食刺激。所以你會想吃零食，就是因為它本身就是一種超常刺激。

●鮮艷吸睛的包裝：注意一下這些美味零食的包裝，大多是鮮艷的紅、黃、綠色。而這三種顏色對人類的飲食行為和驅動而言，各自有著不同的意義。

他表示，紅色與甜味、成熟和新鮮相關，是許多水果（如草莓、櫻桃、蘋果）的常見顏色。黃色常與食物的美味和溫暖相關，如乳酪、麵包和甜點，黃色的食物通常也代表著成熟和甜美，如香蕉、檸檬和玉米。綠色在食物中有時被用來表示新鮮和安全，因為許多綠色食物（如蔬菜和水果）被認為對健康有益；因此你會想吃零食，可能是因為這些顏色通過包裝外觀和文化背景影響了你的食慾和選擇。

●優惠誘人的價格：除了生理和心理的刺激外，行銷手法的設計經常讓我們在不知不覺中購買了過多的零食；所以你會想買零食，也許是受到行銷手法和價格設定的影響。

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