健康網》法國女人吃不胖？ 營養師：聰明擇食「打造」易瘦體質

營養師指出，聰明擇食有助於打造易瘦體質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當全球關注2024年法國巴黎奧運之際，法國的甜點美食也令人印象深刻，然而法國女人常給人優雅、苗條的印象，倒底她們吃不胖的秘密是什麼？COFIT營養師徐子雅分析有5大關鍵，分別是「份量少，種類多」、「大量蔬果，減少加工食品」、「細嚼慢嚥，品嚐食材原味」、「讓喝水不無聊」，以及「運動=防老伴侶」，建議民眾不妨學習聰明擇食，打造易瘦體質。

徐子雅表示，其實根據法國國家衛生研究院（INSERM）刊登在《臨床醫學雜誌》（Journal of Clinical Medicine）的報告指出，在法國有47.3%的成年人體重超重，其中17%屬於肥胖。而造成法國人變胖的罪魁禍首就是「飲食生活退步」，特別是速食與加工食品的盛行，導致18-24歲的肥胖比例在20年間增加4倍。也因此，法國女人不是真的吃不胖，而是若想成為「吃不胖的法國女人」的關鍵在於「擇食」。

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份量少、種類多 大量蔬果+少加工食品

徐子雅分享，法國女人吃不胖的首要核心在於份量少、種類多，並且搭配大量蔬果，減少加工食品。當一餐吃太多時，會刺激胰島素大量分泌、增加脂肪堆積，因此建議每次用餐吃7至8分飽，「吃到有飽意即停止，而非吃到撐」。此外，多元豐富的蔬菜不僅增加口感，還有助於生理功能正常運作。

細嚼慢嚥品嚐食材 避免吃進過多熱量

然而，份量少不就等於吃不飽嗎？徐子雅指出，相較台灣人吃飯配手機跟每餐平均用餐時間約為20至30分鐘的狀況；法國人用餐時間多為1小時起跳，並且專注在當下品嚐食物的美味，而這足夠時長的用餐時間，會讓大腦接收到飽足感的訊號，也間接避免攝取過多熱量。

餐前喝500c.c.水 提升飽足感

此外，法國人用餐常搭配「有味道的水」，像是氣泡水。過去有不少研究也證實餐前喝500cc的水，能夠提升代謝，徐子雅提醒，餐前飲水可以增加我們的飽足感，減少食量來避免我們過度進食。

徐子雅進一步說明，除了餐前喝水以外，餐中喝水能夠幫助分解體積較大塊的食物，讓食物從食道進入胃中的過程更加順暢。但需要特別注意的是，有胃食道逆流狀況的人，比較不建議在餐中攝取水分，胃食道逆流的人同時也比較容易會伴隨著消化不良的情形，所以水分的攝取會造成胃酸的稀釋，使得消化的情形更加不理想。

餐後喝水能促進飽足感激素的分泌，增強腸道營養素消化吸收的機能。但是要記得飲水適量即可，過量攝取有可能影響到消化造成食物在胃中停留太久，反而造成飽脹、脹氣等不舒服的感覺。

餐前喝水可以提升代謝，並增加飽足感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

若是當餐搭配酒類飲品，徐子雅建議可以選擇無額外添加糖分來增加風味的酒類飲品選項，像是白蘭地、威士忌、琴酒、燒酒、伏特加等這類的蒸餾酒，其所含的含糖量幾乎為0，但因為這些酒類都是屬於酒精濃度比較高的烈酒，所以建議一天攝取份量女性控制在30-40c.c.，而男性控制在60c.c.左右比較合適。

運動即生活日常 如同防老伴侶

除了飲食習慣以外，法國女人相當注重「運動即是生活的日常」。統計顯示，法國女性喜愛的運動項目包括健行、健身房、游泳和慢跑。徐子雅指出，運動能增加身體胰島素敏感性，減少脂肪堆積；搭配重訓更能促進肌肉生長，增加代謝率，「運動就如同防老伴侶」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師徐子雅列出法國女人吃不胖的5大秘密。（COFIT我的專屬營養師提供）

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